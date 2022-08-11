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布碌崙「樂樂超市」盛大試營業 震撼新張特價讓您目不暇接

工商記者任一峰／紐約訊
「樂樂超市」全新裝潢、潔淨明亮，貨品新鮮每天特價供應。
「樂樂超市」全新裝潢、潔淨明亮，貨品新鮮每天特價供應。

為了方便布碌崙的居民，位於布碌崙86街的「樂樂超級市場」於8月12日盛大試營業，屆時將有震撼開張特價，回饋各界消費者！凡消費$50送$5折價券，$100元送$10折價券，$150送$15折價券，$200元送$20折價券，詳情請參本報特價廣告。如有任何問題，可隨時致電超市諮詢。

「樂樂超市」交通便利、緊鄰地鐵，佔地面積近1萬平方呎，全新裝潢、寬敞潔淨明亮，擁有大量停車位。該超市秉承著「顧客至上、貨品新鮮、價錢公道」的宗旨，提供該地區民眾舒適的購物環境。齊全的貨品、上乘的品質、低廉的價錢，加上大量的免費車位，勢必將會成為您購物的好去處。為更好地服務社區，「樂樂超市」推出週週特價以回饋僑胞的支持，歡迎廣大僑胞和各族裔人士光臨選購。

「樂樂超市」本著服務至上的原則，以有效率和親切的客服服務，及時地解決每一位客戶的疑問。該超市匯集了來自世界各地的特色食品，其中最突出的就是來自中國和越南的特色食品。超市貨架上貨品琳瑯滿目、應有盡有，可以滿足僑胞生活上的一切所需，其中包括有直接從出產地進口的新鮮農產品，以及生猛魚鮮、肉類、麵包、乳製品、冷凍食品、各類家庭用品及其它華洋雜貨。

「樂樂超市」占地面積大，採用綜合式統籌設計規劃：大型迴圈活水海鮮池、蔬菜水果專區、肉類專櫃、世界各地雜貨區等錯落有致，為消費者提供更舒適愜意的購物環境。店內每日都推出不同貨品以特價酬賓，一站式輕鬆選購所需要的商品，從南北雜貨到新鮮蔬菜、水果等，應有盡有；海產部門每天特價供應生猛海鮮，讓民眾可以享用到新鮮美味的海產；上等肉類價格實惠，「以合理的價格購買最新鮮的物品」是該超市對廣大消費者的承諾。「樂樂超市」地址：2502 86th St, Brooklyn, NY 11214，電話：718-266-1668。

「樂樂超市」全新裝潢、潔淨明亮，貨品新鮮每天特價供應。
「樂樂超市」全新裝潢、潔淨明亮，貨品新鮮每天特價供應。
「樂樂超市」全新裝潢、潔淨明亮，貨品新鮮每天特價供應。
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