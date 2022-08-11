華人善終基金會慶祝成立25周年 訂10/8舉辦籌款晚會

Batesville壽材公司的Josephine Pesce為善不甘後人，鼎力支持鑽石贊助$33,880。

華人善終基金會慶祝成立25周年，將於10月8日(星期六)晚上6時，在中城GOTHAM HALL舉辦「友情有情金曲呈獻慈善籌款晚會」，所得款項將用作善終基金，繼續向社區有需要人士伸出援手。

華人善終基金會創會董事陳麥潔明表示，基金會自1997年成立以來，一直秉持協助孤寡無依、無力負擔殯殮費用者走完人生最後一程的宗旨，不遺餘力地倡導中國傳統倫理道德，喚起社會對弱勢人士的關懷。新冠病毒疫情導致基金會已兩年未能舉辦正式的籌款活動，今年藉成立25週年之際，現正密鑼緊鼓地籌備「友情有情金曲呈獻慈善籌款晚會」，屆時基金會董事成員將傾力演出，並邀請社區領袖及好友同台表演。

因現華埠社區已沒有合適的大型宴會場地，故需移師中城具百年歷史的地標建築Gotham Hall(1356 Broadway, New York, NY 10008)近萬呎的典雅宴會廳舉行。這次因場地支出和製作數目不小，陳麥潔明及善終會董事們衷心亟需社區各界好友鼎力支持，出錢出力、慷慨解囊，所籌得款項將會用作善終基金運作。在未來的日子，基金會承諾將繼續向社區內有需要的人伸出援手。

出席記者會的州參議員劉醇逸、紐約市負責公共安全的副市長班克斯(Phillip Banks)的高級顧問顧雅明、市議員馬泰(Christopher Marte)等表達支持，指出華人善終基金會對華人貢獻頗多，呼籲支持其募款活動。當日記者會現場獲得了首個鑽石贊助($33,800)，由Batesville壽材公司的Josephine Pesce捐贈；白金贊助($26,800)分別為方麗娜(Lina Fong)女士、五福集團、WAC Lighting；綠寶石贊助($18,000)為雲吞食品；藍寶石贊助($9,800)分別有邵慶儀女士、張桂蓮女土；黃金贊助($6,000)為斗山同鄉會。此外，基金會還收到了百元至三千不等的善款支票及眾多善長認捐，多多益善、少少無拘。