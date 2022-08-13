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第十九屆美國華裔小姐選美競選 冠亞季軍結果出爐

工商秘書
現場晚禮服亮相。
現場晚禮服亮相。

工商記者高傑文／紐約訊

「第十九屆美國華裔小姐選美競選」於2022年7月23日，在康州金神大賭場宴會廳圓滿落幕，由姐妹花9號曾宇婷及12號曾宇茜分獲冠亞軍、10號唐睿瓔獲季軍。該屆選美競選由美國華裔小姐選美會主辦，康州金神大賭場協辦，麗興恆生集團冠名贊助。

比賽晚會大獲現場觀眾好評，兩個小時的精彩演出充滿了緊張感，現場氣氛十分熱烈。決賽當晚的特別嘉賓是創作歌手、作曲家、音樂製作人伍思凱，這是他20年後再次在美國東岸演出，而且演出當晚是伍思凱的生日，全場觀眾為他唱生日歌祝賀生日快樂。伍思凱現場演唱了多首經典歌曲，分別有《舞月光》、《一生中最愛》、《 Unchained Melody 》等，他還用鋼琴自彈自唱了《最愛鋼琴手》和《情網》，最後全場大合唱《特別的愛給特別的你》；多首金曲，回贈歌迷們對伍思凱的熱愛。

九位入圍決賽的佳麗分別是1號梁倩淇、2號翁藝嘉、3號譚曼玲、6號夏溫和、7號徐冉、9號曾宇婷、10號唐睿瓔、11號孫雨歌、12號曾宇茜，她們在這個非常華麗的舞臺充分展現了兩個多月的訓練成果。

當晚擔任評審的有：康州金神大賭場總裁兼總經理Jeff Hamilton、紐約州州長副幕僚長孫雯、紐約市長特別顧問兼市長辦公室亞洲事務鄭祺蓉、全美星島日報行政總裁梅建國、麗興恆生集團董事兼珠寶設計師蘇昌華、美國紐約華人總商會會長徐家鵬和美國繁榮華埠總會行政總監田士銳。全場精彩表演環節有：佳麗的自選晚裝，盡顯個人美態及曼妙身段；發揮佳麗口才及急智的泳裝問答環節；佳麗們穿上由時裝設計師麥葉素珍親自設計的展現中國女性優雅形象的旗袍；還有各種問答題，考驗佳麗們的急智。大會由選美會歷屆主持人周榮達與2015年美國華裔小姐季軍李婉兒擔任，嘉賓主持是來自芝加哥華商會的2022親善小姐廖款妍。

「第十九屆美國華裔小姐選美競選」的最終結果如下：

五強：7號徐冉、9號曾宇婷、10號唐睿瓔、11號孫雨歌、12號曾宇茜；

2022友誼小姐：6號夏溫和；

2022網上最受歡迎獎：2號翁藝嘉；

2022最上鏡小姐：1號梁倩淇；

2022完美體態獎：12號曾宇茜；

2022最佳晚裝演繹獎：9號曾宇婷；

2022最佳才藝獎：7號徐冉；

2022最佳旗袍美態獎：7號徐冉；

2022美國華裔小姐季軍：10號唐睿瓔；

2022美國華裔小姐亞軍：12號曾宇茜；

2022美國華裔小姐冠軍：9號曾宇婷。

現場評審團。
現場評審團。
金神賭場亞太團隊。
金神賭場亞太團隊。
競選前三甲成員。
競選前三甲成員。
才藝決賽的熱舞。
才藝決賽的熱舞。
著泳裝的冠軍。
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