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「瑤池金母文化節」本星期六舉行

工商秘書
紐約花蓮慈惠堂舉行活動的盛況。
紐約花蓮慈惠堂舉行活動的盛況。

工商記者高傑文／紐約訊

一年一度的紐約花蓮慈惠堂2022年度「瑤池金母文化節」，定於8月13日(星期六)上午10時舉行，將於廟前廣埸表演官將首、三太子、仙女舞蹈、舞獅賀壽等，歡迎廣大信眾參加。

同時，慈惠堂依例於8月14日星期日舉行「孝道報恩拔度法會」一天，超度項目分別有歷代祖先、往生親友、個人冤親債主、本宅地基主、嬰靈等，屆時亦將為不便自辦普度之公司行號或民眾，共同舉辦聯合普度法會。法會下午舉行解冤釋解儀式，凡有參加法會的人請務必到場，歡迎各位善信大德把握機會、踴躍參加。今年為祈求疫情平安，特別另設米龍，祈願疫情早點過去。

彰顯母愛、弘揚母德是瑤池金母信仰的宗旨。紐約花蓮慈惠堂每年透過一系列的民俗活動，撫慰美國華僑信眾們心靈安詳，將在廟前演出官將首，用以安定境域、為民祈福。神童、仙女、將首、獅陣等陣頭，深具驅除瘟疫瘴癘、除煞保安的目的，象徵驅邪納福、保境安民。

8月21號星期日上午11點，慈惠堂為發揚母娘慈悲濟世的精神，特再度發放乾糧還有口罩及平安米等，歡迎附近的居民索取，發完為止。

紐約花蓮慈惠堂法會期間，備有素食招待來參香的信眾，歡迎來參拜母娘祈福。堂址：22-06 121 St., College Point, NEW YORK 11356；電話：718-961-1996。

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