Coway韓國小家電8月酬賓送精美廚具

Coway韓國小家電8月酬賓，送價值$300的精美廚具。

工商記者鍾淑美／紐約訊

韓國第一品牌小家電「Coway」8月促銷活動己經啟動，冷熱淨水器、空氣淨化器、軟水機、智能便座或美腿足療機等任選二台，即可獲贈價值$300的Fissler Adamant Comfort 煎鍋一套；優惠活動將於8/26截止。

Coway本月六大促銷活動還包括：

●全新客戶免租金促銷：租賃6年，減免4個月租賃費用（9、10、11和12月）；租賃3年，減免2個月租賃費用（9、10月）。

●新租賃或以舊換新購買空氣淨化器，月租賃費立享$5折扣。

●一次性購買空氣淨化器/智能便座，買一台9折，買二台85折。

●Premium產品新租賃或以舊換新（租約6年），即可免3個月租賃費（9、10、11月）。

●按摩椅免首付$900（新租賃）。

Coway淨化水由韓國生活家電第一品牌Coway USA自行研發生產，是美國水質協會（WQA）和美國家電業協會（AHAM）的官方會員之一，在韓國水質淨化、空氣淨化和衛浴行業始終占據首位，是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。

Coway韓國環境家電位居亞洲最具潛力企業前50位，是世界上僅有的擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的五家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證；Coway大部分空氣淨化器都獲得過英國過敏協會頒發的認證。

現在的小家電功能越來越多元和方便，在提升生活品質的同時還能帶來幸福感。

Coway空氣淨化器是兼具顏值和內在的空氣淨化器。Coway經實驗證實的醫療級GREEN HEPA濾網，可濾除空氣中99.97％的過敏原、流感病毒、PM2.5、黃金葡萄球菌、黴菌等。

Coway空氣淨化器一直都是人氣商品，其前置靜電濾網，能去除大顆粒灰塵、頭髮、寵物毛等，同時其抗菌中置濾網能夠去除徽菌，HEPA濾網能去除微小粉塵、甲醛等。更重要的是，Coway空氣淨化器的RBD等離子抗菌催化系統，能產生健康的負離子團。其智慧偵測自動運轉有如下功能：1.GREEN HEPA濾網可過濾99.97%小至PM0.3的懸浮微粒；2.負離子清淨功能；3.智慧節能模式（最低僅不到5W）；4.有家具概念設計，不破壞空間美感；5.市售物理性過濾同級最輕薄機種；6.情境式空氣品質監測燈；7.智慧微塵偵測器（可個人化調整敏感度）；8.極低運轉噪音；9.前蓋打開後電源自動關閉的安全裝置。如果出遊一陣子回家，一進家門聞到的都是非常清新乾淨的室內香。

受僑胞歡迎的小家電還有Coway智能便座，採用全球首創納米陶瓷殺菌材料製成。該不銹鋼雙噴頭抗菌便座，對大腸桿菌、綠膿桿菌、葡萄球菌等，有99.9%的殺菌功能，可以瞬間加熱自來水，降低電消耗，更科學且更衛生。Coway智能便座在設計上、材料使用上都有新的突破，領先了行業的標準。

其最新功能包括：1.更衛生，殺菌材料製成的納米陶瓷濾芯，在濾淨過的純淨水流中包覆活躍的氣泡，可徹底清洗不易清潔的地方；沖洗後，噴嘴將自動噴射三秒鐘，確保噴嘴的清潔；永久篩孔型過濾器預先清潔水流，讓在水流的最初階段就有了徹底的清潔。2.更舒暢，Coway獨創的四路閥門系統，創造從線性到寬幅的三種不同水流噴灑角度，搭配個人的喜好調整三個階段的水流強度，使如廁更舒暢；將氣泡打進水流，使水流更加柔和；水壓的控製可以依個人的需要進行調節，確保清潔力道的正確平衡及舒暢。3.更科學，安置了不鏽鋼雙噴頭，可男女分別使用，有「臀部清洗」和「女性專業清洗」兩種選項，噴嘴位置提供五級調節。

於1989年在韓國成立的Coway，是生活家電領域的領軍企業，致力於以創新家用電器（如淨水器、空氣淨化器、智能坐便）等產品，使人們的生活更加健康舒適。自成立以來，Coway憑藉著深入的研究、設計、開發以及客戶服務，使其能夠30年來一直保持業界佼佼者的地位。隸屬於該企業的環境技術研究所，擁有300多位專業研發人員，並擁有認證實驗室及「認證水專家」等，有著世界一流的水研究專業人力和尖端研究設備。

Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd., #110, Bayside, NY 11361，電話：929-274-6288（疫情期間請預約）。