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百年名校蘇同鄧諾文T-D私校秋季班招K-12年級生

工商秘書
蘇同鄧諾文T-D學校悠久歷史、聲譽卓著，有超過30個以上不同國家的外交和外派人員子女就讀。
蘇同鄧諾文T-D學校悠久歷史、聲譽卓著，有超過30個以上不同國家的外交和外派人員子女就讀。

工商記者吳瀰／紐約訊

創立於1901年、校友遍佈全世界、紐約K-12年級最好的私校之一：THORNTON DONOVAN SCHOOL蘇同鄧諾文T-D學校，為保証教學品質，各年級皆以小班教學（1-16人），教學質量超高，現秋季班正招K-12年級生。該校由於歷史悠久、聲譽卓著，一直是駐美許多外交人員和各國政府外派人員子女就學的首選。該校距離曼哈頓上西城和皇后區白石大橋15-25分鐘車程，招生名額有限，請盡早把握預約學校參觀就讀走覽。

位於紐約上州、離曼哈頓和皇后區近的New Rochelle的百年名校「蘇同鄧諾文T-D學校(THORNTON DONOVAN SCHOOL)」，師資優良充沛，一百多年來培育了無數的優秀學子，並一直秉持著創校者教學為重的精神，學費平優，讓注重教育的家長們和喜好學習的學童們，不在物質化的影響下依舊能接受到人才培育和最好的教育資源。該校有超過30個以上不同國家的外交和外派人員子女就讀，並有國際學生入讀，培育出來的學子遍佈全世界，都有非凡的成就。

該校一向以培育多方面均衡發展的學子為首要目標，每年帶領學生出國遊訪，年年選擇不同的國家，並常加選非熱門旅遊地區(如蒙古、絲路之旅、冰島、南非、阿爾巴尼亞、馬其頓共和國等)，讓學子們在家庭旅行外也能獲得不一樣的文化體驗和學習，擴大學生的國際觀和知識觀，也培養學子的文化吸收力，在人生的路上能以更寬更廣的視角去擁抱世界。該校在美國和世界各地都有姊妹校(包括法國等)，提供學子姊妹校交換計畫，該校的高教學質量和廣大的學習資源，也讓學子能在起跑點上就走先一步。該校提供各種課外活動，同時還增加了文化元素，讓在美國長大的子女可以有機會瞭解和學習各種文化精華和內涵，所以該校畢業的學子們幾乎都能有優異的表現。該校畢業生考入了各個美國頂尖大學中，之後亦都是各行各業的菁英。

該校另一特色是因材施教，學校老師會評估學生的性向、才能、特殊喜好、志向等，為學生提供建議和輔導，同時也會量身訂製一學習和課外活動方案，讓學子們能發展自己的特長，想著心中的理想踏實邁進。該校廣納家長建議，使用最新的教學資源和優良教師經驗，目的也是希望能和家長一起努力，為學子打造一個與時俱進並對學子有幫助的學習成長環境。

蘇同鄧諾文T-D學校每學期的招生名額有限，敬請提早預約學校參觀就讀走覽；開放時間：平日早上8點至下午4點，週六/日早上10點至中午12點。目前該校正舉行夏令營中，前往參觀可以更實際地瞭解學校，詳情請洽（英語）：914-632-8836，MR. Douglas E. Fleming, Jr.；需先預約學校參觀就讀走覽，並可約校長親自洽談。電郵：[email protected]，學校地址：100 Overlook Cir, New Rochelle, NY 10804。

蘇同鄧諾文T-D學校悠久歷史、聲譽卓著，有超過30個以上不同國家的外交和外派人員...
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