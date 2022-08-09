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名針灸師鄭聖星詳析三伏天冬病夏治「天灸」對虛寒體質疾病有明顯療效

工商記者任一峰／紐約訊
鄭聖星醫生曾跟隨天灸傳承人——廣東省中醫院針灸科李滋平主任，為數以萬計的患者進行過「天灸」療法。
鄭聖星醫生曾跟隨天灸傳承人——廣東省中醫院針灸科李滋平主任，為數以萬計的患者進行過「天灸」療法。

如果您是虛寒體質、陽虛型體質的人群，以下症狀又讓您不勝其擾，如慢性哮喘、失眠、虛寒、頭痛、頸/肩/腰/腿痛、骨性關節炎、風濕性關節炎、網球肘、寒濕痹痛、胃痛、胃腸功能紊亂、慢性疼痛疾病、腎虛陽痿、夜尿症、遺尿等，三伏灸療法會是您的福音。由「鄭聖星痛症、失眠、陽痿針灸專科」的紐約執照針灸師鄭聖星親自主理的三伏「天灸」療法，對於這些症狀效果顯著。

有著多年臨床經驗的紐約執照針灸師鄭聖星所主理的三伏「天灸」療法，師承天灸傳承人——廣東省中醫院針灸科李滋平主任。鄭醫師早年跟隨李滋平醫師在廣州為數以萬計的患者進行過「天灸」療法，李滋平醫師多年諄諄教誨並毫無保留地傳授了準確而快速取穴的技術，耐心地講解不同穴位針對不同疾病的貼敷方法，讓鄭聖星醫師受益良多，也為他的針灸之路打下了堅實的基礎。

「天灸」是中醫特色治胃病的方法之一，人體經絡像河流山川一樣四通八達，失衡則百病叢生。通過「天灸」的藥物和穴位來調節人體陰陽，可以達到祛病強生的目的。根據中醫「天人相應」、「春夏養陽」、「冬病夏治」的理論，針對虛寒體質的人在冬天容易發作的宿疾，在陽氣旺盛的夏季，特別是最熱的三伏天進行防治，通過人體陰陽轉化以達到改善體質、防治疾病的作用。鄭醫師介紹，灸法有很多種，「天灸」屬於灸法的其中一種。鄭醫師每次都會和病患進行深入的溝通並因人施治，採用多種艾灸方式來解除病患的痛苦，同時三伏灸療法就保健調理層面來說，效果也是顯而易見的。

鄭醫師也強調，有些人群是不太適合「天灸」療法的，例如孕婦、急性發作性疾病/發熱等患者。「天灸」期間應注意飲食控制、清淡飲食，不宜嗜吃生冷和辛辣之品，以防損傷正氣並影響療效，天灸部位不宜接觸冷水。

鄭診所地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354（大停車場對面），位於法拉盛中央地帶，靠近7號地鐵，預約電話：929-329-0191。看診時間：星期一、二、四、五、六，早上九點半至下午五點半；星期三、日，休息；如需看診請致電預約。

鄭聖星醫生曾跟隨天灸傳承人——廣東省中醫院針灸科李滋平主任，為數以萬計的患者進行...
鄭聖星醫生曾跟隨天灸傳承人——廣東省中醫院針灸科李滋平主任，為數以萬計的患者進行過「天灸」療法。

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