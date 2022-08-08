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VRC視網膜專科醫師李宏恩提供優質視網膜醫療服務

工商記者楊鳳蓮／紐約訊

患有視網膜病症的華裔患者有福了！華裔視網膜專家李宏恩醫師(Albert Li, MD)所主持的視網膜專科診所，專業針對視網膜病症、老年性黃斑病變、糖尿病視網膜病變等問題，提供最優質的醫療服務。李醫生可講流利的中英文，僑胞們無需再為生澀的專業名稱而止步，用僑胞熟悉的母語就可以輕鬆獲得專業解說及掌握自己的狀況。診所座落於法拉盛，採預約制，歡迎僑胞致電預約。

除了正常睡眠的8小時外，眼睛是從末停止使用的身體器官，因此眼睛非常容易老化。病患常見的如飛蚊症、閃光、視力下降、視野模糊、黑影等問題，通常是視網膜老化所引起的現象。這些都是人類老化所產生的自然現象，但嚴重時很有可能會造成終生失明，因此李醫師提醒：年邁的中老年患者或發現相關狀況的僑胞應盡快就醫，切勿輕忽！

視網膜專科醫師李宏恩醫師是哈佛大學的榮譽畢業生，曾獲哈佛大學Thomas Temple Hoopes本科研究獎；李醫師獲美國眼科專業認證，是美國視網膜專科醫師學會(American Society of Retina Specialists)及美國眼科學會(American Academy of Ophthalmology)的會員。李醫師專精最先進的眼科醫療技術，包括各種激光、玻璃體注射及微創手術以及各種玻璃體視網膜疾病，如糖尿病視網膜病變、老年性黃斑部病變、近視病變、視網膜血管病變、視網膜脫落、黃斑部皺褶、黃斑部裂孔以及白內障手術後併發症。李醫師講普通話、台語(閩南話)和西班牙語，可提供患者最優質的醫療服務。

李醫師說，玻璃體為無色透明膠狀體，位於晶狀體與視網膜之間，填滿於晶狀體後面的空腔內，具有屈光、固定視網膜的作用。玻璃體的主要成分是水，占了玻璃體體積的99%左右；玻璃體前面有一凹面，正好能容納晶狀體，被稱為玻璃體凹。年輕時，晶狀體與玻璃體能緊密粘連，但隨著年齡逐漸增長，晶狀體與玻璃體的粘連性逐漸變差，因此在老年性白內障手術時很容易將它們分開。玻璃體周圍有一層密度很高的物質，稱為玻璃體膜，並分前界膜與後界膜。玻璃體內沒有血管，它所需的營養來自房水和脈絡膜，因代謝緩慢、不能再生，一旦生有缺損，其空間就會由房水來充填。當玻璃體因各種原因發生混濁，人視物時就會覺得眼前如有蚊蟲飛舞。此外，隨著年齡的增大或由於高度近視等原因，半固體的凝膠狀玻璃體就會逐漸變成液體狀，這叫玻璃體液化。玻璃體液化初期可以通過玻璃體注射及微創手術進行修復，因玻璃體和晶狀體房水、角膜等一起構成了眼的屈光間質，對視網膜和眼球壁起支撐作用，使視網膜與脈絡膜相貼，若輕忽，嚴重時易造成視網膜脫離。

李宏恩醫師為視網膜護理全國領導者VRC的一員，備有大頸、艾姆赫斯特及法拉盛六家診所，為廣大僑胞帶來更便捷優質的視網膜專科服務，可接受各種醫療保險。法拉盛診所地址：38-08 Union St., Suite 3B, Flushing，預約電話：718-673-8070。

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