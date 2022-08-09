永安罰單處理中心增加服務項目，包括了環繞在日常生活當中的各式各樣罰單。

位於法拉盛大學點 路及41大道上的「永安罰單處理中心」，除了處理一般交通罰單外，另增加罰單項目，擴大服務僑胞，其中包括了環繞在日常生活當中的各式各樣罰單，它們可能來自：房屋局、消防局、環保局、衛生局及交通局。無論您是做生意的業主或是上班族，都有可能收到上述單位所開出的罰單，為了您自身的權益並節省寶貴的時間辦理最惱人的罰單事宜，歡迎有需要的僑胞多加利用。

永安罰單處理中心為許多僑胞成功爭取到了交通罰單應有的權益，保障駕照 不被吊銷，因此獲得了頗多好評。僑胞們日夜辛苦地為生活打拼，飽嚐賺錢不容易的辛勞，尤其是以汽車為謀生工具的電召車、遊覽車、捷運和計程車業，一張違規罰單可能就抵消了僑胞一日辛勞獲得的工資，實在令人難以接受。為此，永安罰單處理中心有專業的律師團隊，專打TLC罰單，為從事此類行業的僑胞爭取權益！

永安罰單處理中心除了提醒僑胞要守法謹慎外，更會為僑胞分析罰單將帶動的影響，衡量是否應繳錢息事或據理力爭。如果違規的事件已經發生，罰單也在所難免，僑胞可將罰單處理問題交付該中心，請專家來處理。永安罰單處理中心所擁有的專業律師、建築師們有多年的出庭經驗，能夠站在僑胞的立場，爭取將罰單的損失降至最低。

永安罰單處理中心有多年代為出庭的經驗律師團隊，為僑胞爭取權益、減免記點數、保持低保險費，僑胞無需請假出庭。除了罰單處理之外，該中心也可代僑胞申請煙、酒牌照及處理惱人的房東房客糾紛，歡迎諮詢。永安罰單處理中心地址：40-68 College Point Blvd., #2F（Dunkin Donuts隔壁41Ave轉角），電話：718-321-9232、718-878-3418，傳真：718-321-9230。