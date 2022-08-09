美國味全熱心公益暖心送餐挺醫護

美國味全食品成立五十週年來一直熱心公益，日前發起暖心送餐挺前線防疫醫護人員的活動。

自2019年新冠疫情 爆發以來，疫情防控依然嚴峻且複雜，特別是近期不斷演變的奧密克戎病毒株（Coronavirus Omicron variant），讓前線的醫療人員一直處於戒備狀態。為了向醫護人員致敬，感謝醫療人員在疫情中守護孩童們的健康，美國味全食品公司(Wei-Chuan U.S.A.)日前攜手LA Weekly Asia，把愛帶給洛杉磯兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles）的醫療人員，身體力行表達支持。

尚未施打疫苗的兒童是今年的防疫焦點，為了讓醫療人員能夠在忙碌的崗位上保持足夠的體力照顧兒童，這次美國味全食品出資發起「挺醫護」的行動，幫醫療人員加油打氣。美國味全食品公司自1972年成立，今年剛好標示著品牌的50週年。美國味全食品秉持著把亞洲食品帶往國際的熱忱，以高規格的設備與技術生產食品，品質方面重重把關，就是為了讓消費者吃得安心，還吃得出美國味全食品的用心。至今，美國味全食品持續用專業將亞洲佳餚屢次創新，讓現代人的生活更加便利，也滿足許多海外學子對家鄉的思念，美國味全食品也因此成為許多家庭餐桌上不可或缺的一員。

在美成立的50週年之際，美國味全食品熱心公益將與LA Weekly Asia和網路知名紅人「CupofTJ」齊手打造慈善活動。活動邀請TJ主持，同時送上以美國味全食品為主的色香味俱全的暖心便當，以感謝醫護人員在嚴峻的疫情期間勇敢站在最前線，持續守護孩童們的健康。

許多活動參與者表示，美國味全食品不但是家喻戶曉的明星食品大廠，還是他們從小到大的回憶。這次的活動意義非凡，不但是美國味全食品的50週年慶，還能為醫護人員盡一份心力，這也是美國味全這次受邀後二話不說馬上答應的原因。

美國味全是一家食品生產製造公司和進出口供應商，總部位於南加州 工業市，專注於生產各類冷凍產品，包括餃子、煎餃 、鍋貼、肉包、春捲皮、木須皮、餛飩、小籠湯包、生煎包、麵點、速食麵飯、春捲和其它麵皮類製品；除了這些產品外，美國味全也進口各類冷凍食品、乾貨、冷凍生鮮和有機食品。經由全美的6個配送中心，客戶可以在北美超市和批發經銷商買到各類味全產品，更多有關美國味全的詳細資訊，請瀏覽該公司官網：www.weichuanusa.com/zh。