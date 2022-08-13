聯邦醫療質量評分 紐約仁德醫生名列前茅

仁德醫生集團以內科、家庭科為主，服務紐約市近10萬亞裔民眾。

以內科、家庭科為主，服務紐約市近10萬亞裔民眾的仁德醫生集團（Rendr），在2021年聯邦醫療保險 （Medicare）和醫療補助（Medicaid）服務中心（CMS）的星級質量評級中名列前茅，這一年度評級用以評比醫療機構的績效與質量。

各大保險公司對仁德醫生的綜合醫療質量評分如下（滿分均為5分）：

* 聯合健康保險醫療保險計劃評分4.8分；

* 第一保健醫療補助計劃評分4.7分；

* 第一保健醫療保險計劃評分4.3分；

* 安保健康保險評分4分；

* 維家保健評分4分。

仁德醫生此次獲得高分，是因為採取了一系列旨在改善病患健康狀況、增強護理可得性和提升患者體驗的舉措。該集團專業的臨床、分析和運營團隊，可以重點關注患者忽視的護理項目，包括乳腺癌篩查和與糖尿病 相關的眼科檢查。

仁德醫生在提高患者醫療質量方面的成果得到了各大保險公司的認可，聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸說：「我們很高興與仁德醫生等醫療機構建立合作關係，他們致力於提高醫療質量，並提供與社區文化相關的服務。」

根據美國癌症 協會的意見，早期篩查是病人獲得積極治療結果的關鍵。仁德醫生積極篩查慢性疾病，識別健康隱患並以綜合方案治療患者。例如，仁德醫生通過與第三方影像中心合作，幫助患者更便捷地安排乳房X光檢查，以此來提高早期癌症篩查率。該集團的乳腺癌篩查評級也從過去的1星，提高了到最高的5星。

此外，仁德醫生還允許糖尿病患者將眼科篩查作為其初級保健就診的一部分，幫助患者預防視網膜病變；仁德醫生在這項篩查的評級中獲得了最高的5分。美國糖尿病協會指出，視網膜病變是一種影響眼睛的糖尿病併發症，如果及早發現，可能有助於挽救患者的視力。

仁德醫生首席醫務官施祐鈞醫生說：「我們提升社區民眾的健康並建立早期癌症檢測和慢性病預防的範本，對此我們深感自豪。我們的目標是發現改進的機會，使我們的診療流程變得更好。」

仁德醫生成立於2019年，是紐約市最大的綜合性、多專科華人醫生集團。目前，仁德醫生旗下的超過100名醫護人員，在曼哈頓、皇后區和布魯克林的近40家診所，為華人社區提供一流、親切的醫療服務。更多資訊，請查詢：http://www.rendrcare.com/zh_hk/。