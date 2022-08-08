中美保險淺談降低房屋保額和自付額

購置房產是最保值的投資方法之一，而房屋保險 是保護房產與財物的必要保障。著名的房屋保險專家「中美保險」，有鑑於僑胞對房屋保險的疑問，分享房屋保險專家的省錢心得。

投保房屋險是為了保護個人物品和建築部分，以防常見的災難損害，如火災、閃電等。如果投保前能獲得更廣泛的保險須知、取得賠償限額等，這都是符合降低保費 的最有效方法。另外，商業樓宇因租客眾多，相對存在事故風險也較大。關於降低保費，專家給出了以下幾個心得：

（一）提高房屋安全係數：

多數資深房屋保險經紀都會給自己的房子裝設防盜系統、煙霧偵測器、火災警報器等增加住家安全的設配。除了獲得保費折扣外，更重要的是，他們知道這些設備可以給自己的財產提供最貼身的保障並降低事故發生的機率，避免因申請保險理賠引起保費上漲。除此之外，在房屋的內部若加裝自動灑水器以及做屋頂的維修與水、電、暖氣管線的維護，都可以享有保費優惠，如果所住的社區屬於門禁社區(Gated Community)或有警衛駐守於入口，也是增加房屋安全係數從而獲得折扣的方法。

（二）多種保險一起買：

一些保險公司為了爭取客戶，會提供多保單折扣、信用折扣和忠實客戶折扣。

（三）多保單折扣：

將擁有的房屋與車子保在同一家保險公司下，就可以獲得保險公司所提供的10%-25%折扣。

（四）信用折扣和忠實客戶折扣：

很多時候保險公司也會提供折扣給長期投保的用戶，只要保持良好的信用，通常可以在投保的三到五年之後獲得5%的保費優惠，投保六年以上更可以達到10%的折扣。

（五）增加自付額：

自付額指的是當房屋有損壞時，在保險公司理賠之前，你需要先掏腰包支付的金額。只要將自付額提高，就能獲得保費折扣。有經驗的保險經紀為自己購買房屋保險時，往往會把自付額提高，比方說從$1,000提高到$2,500，因為對於一套幾十萬的房子來說，在需要用到保險理賠時常常是幾萬甚至幾十萬的理賠金額，相比起來$1,000和$2,500的差別就不算太大了。但是，提高自付額還是需要先評估過自身的經濟狀況，在自己能夠支付的額度內將自付額提高。

（六）定期調整、貨比三家：

如果想要在房屋保險上節省保費，也記得要定期檢查自己房屋保險的保單，將會貶值的投保物品做出新的財產價值評估，也可以省下一筆錢。

中美保險的專業經紀可以為顧客的物業量身訂作，助僑胞省時省力，而且都能以中文溝通，在投保、理賠時都方便了許多，而且不收取佣金免費服務，也不會讓保費變貴。中美保險的專業人員會耐心地提供投保者各家公司能給予的保險最大折扣。中美保險提供全方位的保險服務，包括汽車 、房屋、商業、餐館、勞工、裝修和BOND、人壽保險、各類TLC、傘蓋保險、房屋貨款、小商家行業的指甲按摩、餐館洗衣、冷暖裝修、大小貨車、勞工傷殘、康斗一年、房屋一年、汽車一年、樓宇倉庫等特廉保險，同時該保險公司還能處理公司成立解散、薪資、酒牌等各類服務，提供各類特廉保險，歡迎洽詢。

電話：718-321-8826，地址：39-15 Main St., #402 Flushing, NY 11354(7號地鐵口AT&T樓上)，周一至周五營業時間：早上9點至下午5點半。