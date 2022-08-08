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ABI家庭護理擴大招募執照護理員合格者新手免費培訓

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
ABI家庭護理公司長期招聘護理員，現在加入可享多項福利、高薪及優惠。
ABI家庭護理公司長期招聘護理員，現在加入可享多項福利、高薪及優惠。

ABI家庭護理公司(ABI Health Care)成立15周年了！2022年7月23日，ABI亮相紐約時代廣場納斯達克大屏，向世界展示了ABI家庭護理公司的品牌形象與實力，這無疑是對ABI家庭護理公司的肯定。未來，ABI將更加致力於為更多的客戶提供更好的服務，成為紐約護理服務行業的標杆。

 

ABI家庭護理公司是取得紐約州衛生部許可的家庭護理機構，作為業內最專業可靠的家庭護理機構，ABI已為紐約五大區和長島地區的兩萬多名患者提供全面日常家庭護理服務，包括但不僅限於協助維持個人衛生、穿衣、烹飪、清潔和自費長者病人照顧等日常護理服務。自成立以來，ABI家庭護理公司就設定了最高標準，堅持「奉獻愛心，呵護健康」的準則，所有家庭護理員都經過政府認證和嚴格背景調查，堅持低事故率、低住院率和低再入院率，這也讓ABI家庭護理公司在15年內就成為了行業翹楚。多語種員工是ABI家庭護理公司的重要資產，多語種員工可針對性地服務來自不同地區和國家的患者，讓溝通無障礙、交流更融洽。ABI家庭護理公司一直致力於提高服務質量和增強客戶體驗，對於能為各種不同文化背景的患者提供服務，ABI家庭護理公司深感榮耀。

 

ABI家庭護理公司成立15年來，已有近三萬名政府認證的家庭護理員加入ABI，其優點包括了可多種選擇的工作時間、高於行業平均水平工資、醫保、401K等。該公司另有執照社工服務，可輔助申請紅藍卡、白卡等社會福利，歡迎有志從事護理行業工作者加入ABI家庭護理公司的大家庭。疫情加薪，逆境中ABI家庭護理公司與護理員們一起風雨同行！從2022年10月開始，每位護理員的時薪增加薪金$2，總時薪將達到$21.69(包括疫情獎金0.60/小時)；2023年10月開始，每小時再增加薪金$1，總時薪將達到$22.09！即日起凡成為ABI長期員工，已持有護理證書者可享報銷護理培訓學費或新手享有免費培訓(符合條件者)，同時備有李錦記產品禮包贈送。成為ABI家庭護理公司護理員還將享有更多免費的專業學習體驗和福利課程，幫助護理員們全面發展，更好地服務患者。

 

ABI家庭護理公司長期招聘護理員，歡迎有意願者來電諮詢。即日起至12/31/2022，ABI現職護理員推薦新的護理員入職且做滿3個月，推薦人可獲得$300獎金。上述福利僅適用於符合條件者，ABI家庭護理公司保留最終法律解釋權。

 

ABI家庭護理公司法拉盛辦公室地址：131-07 40th Rd, Unit E15, Flushing, NY 11354，電話：718-819-5700；長島辦公室地址：313 W Old Country Road, Hicksville, NY 11801，電話：516-636-7800；曼哈頓辦公室(文件轉站點)地址：128 Mott Street, Suite 307, New York, NY 10013，電話：917-262-0841；布魯克林辦公室(文件轉站點)地址：945 57th Street, Lower Level, Brooklyn, NY 11219，電話：929-422-6577、929-407-9068。

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