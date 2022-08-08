ABI家庭護理擴大招募執照護理員合格者新手免費培訓

ABI家庭護理公司長期招聘護理員，現在加入可享多項福利、高薪及優惠。

ABI家庭護理公司(ABI Health Care)成立15周年了！2022年7月23日，ABI亮相紐約時代廣場納斯達克大屏，向世界展示了ABI家庭護理公司的品牌形象與實力，這無疑是對ABI家庭護理公司的肯定。未來，ABI將更加致力於為更多的客戶提供更好的服務，成為紐約護理服務行業的標杆。

ABI家庭護理公司是取得紐約州衛生部許可的家庭護理機構，作為業內最專業可靠的家庭護理機構，ABI已為紐約五大區和長島 地區的兩萬多名患者提供全面日常家庭護理服務，包括但不僅限於協助維持個人衛生、穿衣、烹飪、清潔和自費長者病人照顧等日常護理服務。自成立以來，ABI家庭護理公司就設定了最高標準，堅持「奉獻愛心，呵護健康」的準則，所有家庭護理員都經過政府認證和嚴格背景調查，堅持低事故率、低住院率和低再入院率，這也讓ABI家庭護理公司在15年內就成為了行業翹楚。多語種員工是ABI家庭護理公司的重要資產，多語種員工可針對性地服務來自不同地區和國家的患者，讓溝通無障礙、交流更融洽。ABI家庭護理公司一直致力於提高服務質量和增強客戶體驗，對於能為各種不同文化背景的患者提供服務，ABI家庭護理公司深感榮耀。

ABI家庭護理公司成立15年來，已有近三萬名政府認證的家庭護理員加入ABI，其優點包括了可多種選擇的工作時間、高於行業平均水平工資、醫保、401K等。該公司另有執照社工服務，可輔助申請紅藍卡、白卡等社會福利 ，歡迎有志從事護理行業工作者加入ABI家庭護理公司的大家庭。疫情 加薪，逆境中ABI家庭護理公司與護理員們一起風雨同行！從2022年10月開始，每位護理員的時薪增加薪金$2，總時薪將達到$21.69(包括疫情獎金0.60/小時)；2023年10月開始，每小時再增加薪金$1，總時薪將達到$22.09！即日起凡成為ABI長期員工，已持有護理證書者可享報銷護理培訓學費或新手享有免費培訓(符合條件者)，同時備有李錦記產品禮包贈送。成為ABI家庭護理公司護理員還將享有更多免費的專業學習體驗和福利課程，幫助護理員們全面發展，更好地服務患者。

ABI家庭護理公司長期招聘護理員，歡迎有意願者來電諮詢。即日起至12/31/2022，ABI現職護理員推薦新的護理員入職且做滿3個月，推薦人可獲得$300獎金。上述福利僅適用於符合條件者，ABI家庭護理公司保留最終法律解釋權。

ABI家庭護理公司法拉盛辦公室地址：131-07 40th Rd, Unit E15, Flushing, NY 11354，電話：718-819-5700；長島辦公室地址：313 W Old Country Road, Hicksville, NY 11801，電話：516-636-7800；曼哈頓辦公室(文件轉站點)地址：128 Mott Street, Suite 307, New York, NY 10013，電話：917-262-0841；布魯克林辦公室(文件轉站點)地址：945 57th Street, Lower Level, Brooklyn, NY 11219，電話：929-422-6577、929-407-9068。