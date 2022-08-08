浙江璟原歷代名家字畫收購會定於8/10及8/11兩天進行

28年來，中國浙江璟原公司誠信為本、當場交易，讓主客之間的交易放心而簡單，歡迎帶上您的中國字畫來到活動現場。

信譽卓著的中國浙江璟原藝術公司，訂於本週8/10、8/11兩天上午9:30至下午4:30（週三和週四），在紐約曼哈頓Westin New York Grand Central Hotel舉辦中國書畫的免費鑒定和收購活動，當場免費鑒定並提供長期保存藏品的建議。為確保藏家放心，公司一律實行當場交易。

此行將是浙江璟原第28次赴北美洲，開展中國書畫的免費鑒定和收購活動，敬請美東地區的僑胞和藏家蒞臨現場。此次徵集依舊由公司副總經理周佳先生以及書畫部門主管陳立界先生帶隊，開展海外遺珍完璧故土的任務。

中國浙江璟原藝術是專業投資與收藏中國字畫及藝術品的公司，總部設在藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。該公司以強大的資金實力及資深的專家鑒定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳洲 、巴西、日本、台灣和東南亞 等地區鑒定及收購中國名家書法與繪畫，在各個國家與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，該公司已在世界各地成功舉辦此類收購會活動近百次。該公司本著「信用第一」的態度，長期以來得到了世界各地收藏者的認可與好評。

有意出售的藏家可與北美辦事處的王小姐聯繫，公司將免費提供關於您藏品方面最專業的意見以及滿意、公道的估價。海外遺珍完璧故土是璟原的宏願，翰墨千秋手澤流芳是璟原的夢想。如您或親友在香港 與台灣有大量藏品不便處理，請與該公司聯絡，該公司可代為安排專家前往香港或台灣，提供上門收購服務。

璟原藝術收購作品種類包括立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇及扇片等。該公司收購範圍有近現代名家字畫（晚清至民國），包括任伯年、吳昌碩、徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、吳湖帆、于飛厂、馮超然、豐子恺、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、高劍父、高奇峰、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、孫文、黃興、徐世昌、袁克文、黃炎培、柳亞子、沈曾植、弘一、章太炎、胡適、胡適之、郁達夫、康有為、梁啟超、蔡元培、鄭孝胥、沈從文、張伯駒、馬一浮、啟功、趙朴初、沈尹默、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、陳其寬、王已千、黃冑、何海霞、宋文治、劉文西、黃永玉、范曾、何家英、吳冠中等。

古代名家字畫(唐未元明清)包括趙孟俯、錢選、吳鎮、倪瓚、沈周、周臣、唐寅、文徵明、文嘉、文伯仁、仇英、徐渭、祝允明、王寵、陸治、陳淳、錢穀、董其昌、陳繼儒、丁元鵬、吳彬、陳洪綬、藍瑛、黃道周、王鐸、傅山、八大山人、張瑞圖、倪元璐、王時敏、王鑑、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、楊晉、金農、鄭板橋、康熙、雍正帝、乾隆帝、董浩、董邦達、蔣廷鍚、鄒一桂、錢維城、張宗蒼、石濤、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、林則徐、翁同和、陸潤庠等。

為讓藏家感到放心，該公司一律實行當場交易。藏家可事先將多個角度的藏品照片，發至該公司北美徵集郵箱：[email protected]，或聯絡璟原藝術北美辦事處代表王玥小姐，電話：1-626-773-6336，郵箱：[email protected]。一旦專家初步審定圖片後，即會與藏家預約見面，詳情請瀏覽該公司網站：www.jingyuanzj.com。

紐約徵集日期：8月10日至11日，上午9:30至下午4:30，地址：Westin New York Grand Central Hotel, East 42nd St., #12, NY, NY 10017, Meeting room: Consulate。