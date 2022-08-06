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陳惠萍醫美診所 NeoGen Plasma 溫和、安全、有效的凍齡美容儀器

工商記者鍾淑美／紐約訊
NeoGen Plasma是目前最溫和、安全、有效的凍齡美容儀器。
NeoGen Plasma是目前最溫和、安全、有效的凍齡美容儀器。

法拉盛著名醫美診所的陳惠萍醫學博士，針對適合亞洲人膚質的NeoGen Plasma凍齡美容儀器，提出以下經驗供愛美人士參考。NeoGen Plasma凍齡美容儀器，採獨特的深層組織重塑與快速癒合的醫美療法，醫生可依需求者情況，調整高或低能量進行治療。

NeoGen Plasma使用離子體的高能量氣態產生獨特的熱分子，可以穿透真皮的表層和深層，從而促進新膠原蛋白的生長並替換受損的膠原蛋白。由於骨膠原慢慢增生、新生血管形成，在一個新的、更健康的皮膚結構形成之後，表皮溫和地、慢慢地脫落。其獨特的技術將氮氣轉化為等離子體能量，沒有刺痛、灼傷及傷口，同時獨特能量被均勻吸收，確保對皮膚整體保持了一致的處理。

NeoGen Plasma凍齡美容法沒有開放性的傷口，適用於眼臉皺紋、疤痕、淺表皮膚病變、光化性角化病、病毒性乳頭狀瘤、脂溢性角化病、痤瘡疤痕等整體性的部位。現今醫美技術越來越發達，整型已經不是藝人的專利，愛美族在臉上、身上進行微調已不稀奇。人老了之後，骨膠原漸漸流失，變得沒有彈性，皮膚也因色素慢慢沉澱，愈發顯得沒有光澤。目前最流行的「逆齡法寶」，是新概念的非手術「醫美手段」，能讓年齡倒退、留住青春與美麗。

陳惠萍醫師具有豐富的醫學美容治療經驗，附設最先進的美容儀器，也針對各種皮膚腫瘤及癌前病變提供篩檢與手術切除治療，幫助延緩皮膚衰老，退化色素斑及老人斑、疤痕等，讓青春美麗永駐。地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈）；電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：周一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點；接受保險，無保險優惠）。

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