痛症專科赫靖華醫學博士 談膝關節痛的最新治療
學歷經驗豐富的痛症專科醫學博士赫靖華醫師服務華人社區多年，專業負責，其帶領的醫療團隊精通多語言及各種痛症治療，多年來廣受病患信任。赫醫生為擴大服務各界，於今年遷址王子街全新大樓的診所新址，每日嚴格消毒，提供最佳的醫院安全。赫醫師提出說明膝關節痛的最新治療法，提醒各界注意健康和保養。
赫醫生表示，膝關節痛是引起老年人疼痛的最常見病因之一。膝關節痛會導致老年人的活動能力下降，從而引起心肺功能降低，這樣會使人的整體身體素質下降，所以預防和治療膝關節痛至關重要。大多數膝關節痛的病因是退化性骨性關節炎，退化性關節炎是軟骨的退化及病變，當關節軟骨變薄時，軟骨下的骨頭受到刺激而造成骨刺或骨質增生，從而壓迫週圍的神經並產生疼痛。常規的治療方法有吃消炎止痛藥、物理治療、加強股四頭肌的鍛煉等，若急性發作可打消炎針，另外還可以打骨膠原減少軟骨的摩擦，從而保存剩餘的軟骨。保護膝關節的做法是少做蹲起及走樓梯的動作，保護性地減少軟骨的磨損。
目前最先進的治療方法有自體乾細胞療法和自生長因數注射。自體乾細胞療法利用自體內的物質來製造自己修復的能力，能有效治療退化性關節炎及軟骨變薄；自體生長因數可啟動乾細胞來促進軟骨的修復及生長，減少疼痛。這兩種療法是目前醫學界流行的自然醫學的主要療法，最早是專業的運動員用來治療網球肘及跟腱炎的，目前已經廣為大眾患者使用。這兩種生物再生療法除了治療退化性關節炎外，也能有效治療網球肘、高爾夫球肘及其他肌腱損傷。有些難治的腰痛病，如在脊椎的尖盤出現裂口（稱為尖盤原型病變）等，也可用這兩種方法治療。
赫靖華醫學博士是痛症專科醫生，畢業於中國哈爾濱醫科大學及北京協和醫院，曾任哈爾濱醫科大學第一醫院的骨科主治醫生。赫醫生來美後，任紐約州立大學康復科住院醫師，之後又在新澤西專攻痛症專科。赫醫生也是骨骼肌肉B超專家，持有紐約針灸執照，服務於華人社區多年，專門醫治頸肩痛、椎間盤突出、坐骨神經痛、膝關節痛、肩周炎、網球肘、高爾夫球肘、腰腿痛、四肢麻痺等頑固性痛症，提供最新生物再生醫學技術，讓患者利用自體來治療劣根性或難以治癒的疼痛。
痛症專科赫靖華醫學博士的法拉盛新診所地址：37-12 Prince St（王子街）7D, Flushing，電話：718-886-8826。
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