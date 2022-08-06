我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

痛症專科赫靖華醫學博士 談膝關節痛的最新治療

工商記者吳瀰／紐約訊
學歷經驗豐富的痛症專科醫學博士赫靖華醫師及其帶領的精通多種語言的醫療團隊，為廣大病患提供各種痛症相關的治療。
學歷經驗豐富的痛症專科醫學博士赫靖華醫師及其帶領的精通多種語言的醫療團隊，為廣大病患提供各種痛症相關的治療。

學歷經驗豐富的痛症專科醫學博士赫靖華醫師服務華人社區多年，專業負責，其帶領的醫療團隊精通多語言及各種痛症治療，多年來廣受病患信任。赫醫生為擴大服務各界，於今年遷址王子街全新大樓的診所新址，每日嚴格消毒，提供最佳的醫院安全。赫醫師提出說明膝關節痛的最新治療法，提醒各界注意健康和保養。

赫醫生表示，膝關節痛是引起老年人疼痛的最常見病因之一。膝關節痛會導致老年人的活動能力下降，從而引起心肺功能降低，這樣會使人的整體身體素質下降，所以預防和治療膝關節痛至關重要。大多數膝關節痛的病因是退化性骨性關節炎，退化性關節炎是軟骨的退化及病變，當關節軟骨變薄時，軟骨下的骨頭受到刺激而造成骨刺或骨質增生，從而壓迫週圍的神經並產生疼痛。常規的治療方法有吃消炎止痛藥、物理治療、加強股四頭肌的鍛煉等，若急性發作可打消炎針，另外還可以打骨膠原減少軟骨的摩擦，從而保存剩餘的軟骨。保護膝關節的做法是少做蹲起及走樓梯的動作，保護性地減少軟骨的磨損。

目前最先進的治療方法有自體乾細胞療法和自生長因數注射。自體乾細胞療法利用自體內的物質來製造自己修復的能力，能有效治療退化性關節炎及軟骨變薄；自體生長因數可啟動乾細胞來促進軟骨的修復及生長，減少疼痛。這兩種療法是目前醫學界流行的自然醫學的主要療法，最早是專業的運動員用來治療網球肘及跟腱炎的，目前已經廣為大眾患者使用。這兩種生物再生療法除了治療退化性關節炎外，也能有效治療網球肘、高爾夫球肘及其他肌腱損傷。有些難治的腰痛病，如在脊椎的尖盤出現裂口（稱為尖盤原型病變）等，也可用這兩種方法治療。

赫靖華醫學博士是痛症專科醫生，畢業於中國哈爾濱醫科大學及北京協和醫院，曾任哈爾濱醫科大學第一醫院的骨科主治醫生。赫醫生來美後，任紐約州立大學康復科住院醫師，之後又在新澤西專攻痛症專科。赫醫生也是骨骼肌肉B超專家，持有紐約針灸執照，服務於華人社區多年，專門醫治頸肩痛、椎間盤突出、坐骨神經痛、膝關節痛、肩周炎、網球肘、高爾夫球肘、腰腿痛、四肢麻痺等頑固性痛症，提供最新生物再生醫學技術，讓患者利用自體來治療劣根性或難以治癒的疼痛。

痛症專科赫靖華醫學博士的法拉盛新診所地址：37-12 Prince St（王子街）7D, Flushing，電話：718-886-8826。

學歷經驗豐富的痛症專科醫學博士赫靖華醫師及其帶領的精通多種語言的醫療團隊，為廣大...
學歷經驗豐富的痛症專科醫學博士赫靖華醫師及其帶領的精通多種語言的醫療團隊，為廣大病患提供各種痛症相關的治療。

關節 醫學 華人

上一則

美加補習學校秋季班招生 恢復線下授課

下一則

皇后區房租平均上漲4.6％

延伸閱讀

7眾議員參選人 談波洛西訪台

7眾議員參選人 談波洛西訪台
華社認可第43選區 不接受犧牲亞裔

華社認可第43選區 不接受犧牲亞裔
何恭程聯合診療中心提供全科服務診所分佈三大華人社區

何恭程聯合診療中心提供全科服務診所分佈三大華人社區
短租屋新亂象 歹徒踩點華人社區偷盜

短租屋新亂象 歹徒踩點華人社區偷盜

新州僑社迎理大首位華裔校長 將與華人社區緊密聯繫

新州僑社迎理大首位華裔校長 將與華人社區緊密聯繫

熱門新聞

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
涉殺嚴志文的嫌犯今晨自殺，他的屍體從家中運出。（記者牟蘭/攝影）

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

2022-08-05 15:10
非裔男蘇活區街頭連續攻擊路人，馬拉巴南協助五分局警員逮捕。(現場視頻截圖)

非裔男頻毆路人 遭亞裔武術教練制伏

2022-07-30 02:30
兩家華人經營的海產公司，因違反雷斯法，被當局提告；圖為魚翅的示意圖。(本報檔案照)

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

2022-08-04 12:55
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03
圖為華裔學生日前在市教育局前示威，要求停止抽籤錄取政策。(本報檔案照)

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

2022-07-31 07:34

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動