痛症專科赫靖華醫學博士 談膝關節痛的最新治療

學歷經驗豐富的痛症專科醫學博士赫靖華醫師及其帶領的精通多種語言的醫療團隊，為廣大病患提供各種痛症相關的治療。

學歷經驗豐富的痛症專科醫學 博士赫靖華醫師服務華人 社區多年，專業負責，其帶領的醫療團隊精通多語言及各種痛症治療，多年來廣受病患信任。赫醫生為擴大服務各界，於今年遷址王子街全新大樓的診所新址，每日嚴格消毒，提供最佳的醫院安全。赫醫師提出說明膝關節 痛的最新治療法，提醒各界注意健康和保養。

赫醫生表示，膝關節痛是引起老年人疼痛的最常見病因之一。膝關節痛會導致老年人的活動能力下降，從而引起心肺功能降低，這樣會使人的整體身體素質下降，所以預防和治療膝關節痛至關重要。大多數膝關節痛的病因是退化性骨性關節炎，退化性關節炎是軟骨的退化及病變，當關節軟骨變薄時，軟骨下的骨頭受到刺激而造成骨刺或骨質增生，從而壓迫週圍的神經並產生疼痛。常規的治療方法有吃消炎止痛藥、物理治療、加強股四頭肌的鍛煉等，若急性發作可打消炎針，另外還可以打骨膠原減少軟骨的摩擦，從而保存剩餘的軟骨。保護膝關節的做法是少做蹲起及走樓梯的動作，保護性地減少軟骨的磨損。

目前最先進的治療方法有自體乾細胞療法和自生長因數注射。自體乾細胞療法利用自體內的物質來製造自己修復的能力，能有效治療退化性關節炎及軟骨變薄；自體生長因數可啟動乾細胞來促進軟骨的修復及生長，減少疼痛。這兩種療法是目前醫學界流行的自然醫學的主要療法，最早是專業的運動員用來治療網球肘及跟腱炎的，目前已經廣為大眾患者使用。這兩種生物再生療法除了治療退化性關節炎外，也能有效治療網球肘、高爾夫球肘及其他肌腱損傷。有些難治的腰痛病，如在脊椎的尖盤出現裂口（稱為尖盤原型病變）等，也可用這兩種方法治療。

赫靖華醫學博士是痛症專科醫生，畢業於中國哈爾濱醫科大學及北京協和醫院，曾任哈爾濱醫科大學第一醫院的骨科主治醫生。赫醫生來美後，任紐約州立大學康復科住院醫師，之後又在新澤西專攻痛症專科。赫醫生也是骨骼肌肉B超專家，持有紐約針灸執照，服務於華人社區多年，專門醫治頸肩痛、椎間盤突出、坐骨神經痛、膝關節痛、肩周炎、網球肘、高爾夫球肘、腰腿痛、四肢麻痺等頑固性痛症，提供最新生物再生醫學技術，讓患者利用自體來治療劣根性或難以治癒的疼痛。

痛症專科赫靖華醫學博士的法拉盛新診所地址：37-12 Prince St（王子街）7D, Flushing，電話：718-886-8826。