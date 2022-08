紐約臺灣會館文化系列講座 8月8日周一下午1至3時舉行

紐約臺灣會館八月初舉辦「如何面對不確定的股票市場?」講座,主講人為資深投資專家樂嘉模、賀台華、蘇春槐與黃崑山(前排左起),出席的有副理事長方秀蓉等多位。

紐約臺灣會館(Taiwan Center, Inc.)文化系列講座,訂於8月8日周一下午1至3時舉行,屆時將探討時下最火爆熱門的半導體科技產業。本次講座的主題定為「半導體三雄崛起的故事,兼論美國半導體法案」,主講人為會館理事長蘇春槐(Chun-Hwai Tom Su),敬請各界踴躍出席,免費入場。

為了豐富僑胞的人文精神生活、深化社區民眾的知識層面,臺灣會館固定於每周一下午舉行免費講座。會館蘇理事長表示,如今身處科技發達時代,世界各國都相當重視半導體產業的發展。蘇理事長在下次講座中,將與鄉親僑胞一同探討半導體三雄——台積電 、英偉達與超微崛起的故事,同時也將討論美國半導體法案對產業的影響。

上述講座的主講人蘇春槐在臺南市出生,2008年加入臺灣會館理事會至今,現為臺灣會館理事長及英格爾(Engross Inc)公司總裁。2018年,他獲得臺南市政府頒發的「卓越市民」獎榮譽。

蘇理事長早年畢業於臺南一中及國立臺灣師範大學數學系,曾在中原理工學院擔任助教,並自國立清華大學數學研究所獲得碩士文憑並擔任講師。1969年,他又獲得獎學金前來紐約哥倫比亞大學 (Columbia University in the City of New York)念博士,主攻數理統計,後分別在紐約市 立大學柏魯克分校(Baruch College)及聖若望大學(St. John's University)擔任客座教授。蘇理事長曾在紐約市社會局政策經濟研究所擔任資深研究員,以首席統計員之姿,帶領團隊提出人口調查、市政5年計畫等數據,供歷任紐約市長作為重要決策參考。

在美國奮鬥打拼之餘,蘇理事長仍心繫故鄉臺灣,同時也關心臺美社區,不遺餘力地回饋社會。他除了在臺灣會館熱心服務鄉親之外,還曾任紐約臺灣人進出口公會會長、美東師大校友會會長、大紐約臺灣大專院校校友會聯合會會長。

紐約臺灣會館地址:137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354,電話:718-445-7007,網站:nytaiwan.center,電郵:[email protected]。