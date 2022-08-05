紐約臺灣會館文化系列講座 8月8日周一下午1至3時舉行

紐約臺灣會館八月初舉辦「如何面對不確定的股票市場？」講座，主講人為資深投資專家樂嘉模、賀台華、蘇春槐與黃崑山(前排左起)，出席的有副理事長方秀蓉等多位。

紐約臺灣會館(Taiwan Center, Inc.)文化系列講座，訂於8月8日周一下午1至3時舉行，屆時將探討時下最火爆熱門的半導體科技產業。本次講座的主題定為「半導體三雄崛起的故事，兼論美國半導體法案」，主講人為會館理事長蘇春槐(Chun-Hwai Tom Su)，敬請各界踴躍出席，免費入場。

為了豐富僑胞的人文精神生活、深化社區民眾的知識層面，臺灣會館固定於每周一下午舉行免費講座。會館蘇理事長表示，如今身處科技發達時代，世界各國都相當重視半導體產業的發展。蘇理事長在下次講座中，將與鄉親僑胞一同探討半導體三雄——台積電 、英偉達與超微崛起的故事，同時也將討論美國半導體法案對產業的影響。

上述講座的主講人蘇春槐在臺南市出生，2008年加入臺灣會館理事會至今，現為臺灣會館理事長及英格爾(Engross Inc)公司總裁。2018年，他獲得臺南市政府頒發的「卓越市民」獎榮譽。

蘇理事長早年畢業於臺南一中及國立臺灣師範大學數學系，曾在中原理工學院擔任助教，並自國立清華大學數學研究所獲得碩士文憑並擔任講師。1969年，他又獲得獎學金前來紐約哥倫比亞大學 （Columbia University in the City of New York）念博士，主攻數理統計，後分別在紐約市 立大學柏魯克分校（Baruch College）及聖若望大學（St. John's University）擔任客座教授。蘇理事長曾在紐約市社會局政策經濟研究所擔任資深研究員，以首席統計員之姿，帶領團隊提出人口調查、市政5年計畫等數據，供歷任紐約市長作為重要決策參考。

在美國奮鬥打拼之餘，蘇理事長仍心繫故鄉臺灣，同時也關心臺美社區，不遺餘力地回饋社會。他除了在臺灣會館熱心服務鄉親之外，還曾任紐約臺灣人進出口公會會長、美東師大校友會會長、大紐約臺灣大專院校校友會聯合會會長。

紐約臺灣會館地址：137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354，電話：718-445-7007，網站：nytaiwan.center，電郵：[email protected]。