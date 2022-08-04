我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

紐約雲頂世界八月份五萬現金獎勵輕鬆玩樂賺取抽獎機會

工商記者衛伯承／紐約訊
掃描二維碼前往雲頂賭場官網。
掃描二維碼前往雲頂賭場官網。

紐約雲頂世界是紐約市唯一的賭場，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。兩個賭區樓層，擁有超過6,500部最受歡迎的老虎機及電子賭桌遊戲，一定能找到您最喜愛的選擇。紐約雲頂賭場八月份舉行$50,000現金獎勵活動，凡在任何老虎機或電子賭桌玩樂賺取積分，均可參加8月28日晚上7時的現金大抽獎，有機會贏取高達$25,000現金，賺取積分越多抽獎機會更多。

紐約市雲頂世界是紐約市首家且唯一的賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。該賭場現繼續實施新冠病毒衛生防疫安全措施，賭場內的全新尖端賭桌遊戲提供了新鮮的博彩體驗，還有華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌，以及21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座，供應咖啡飲品、設出納櫃檯，提供了更多便利。

位於JFK機場附近的紐約市雲頂世界全新Hyatt Regency凱悅酒店，擁有366間寬敞典雅的客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。超大的豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓入住的客人有賓至如歸的感覺。別緻的典雅客房提供可俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受。這裡的Sugar Factory餐廳、新賭區及名廚餐廳等，都將讓賓客享受到難忘的佳餚及玩樂體驗。

賭場的好友麵館裝潢雅緻，供應令人食指大動的柱侯牛腩麵、辛辣美味的喇沙麵、港式風味的雲吞麵和回味無窮的明爐燒味，同時還提供越南及馬來西亞的風味美食等；RW Prime牛排西餐廳優雅高尚，提供名廚精心料理的上等牛排，洋溢溫馨氣氛的酒吧還提供各種特色雞尾酒。賭場內融合了中西特色小食的美食廣場，提供了各式各樣的美味選擇。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese，查看最新活動訊息。

紐約市 美食 越南

上一則

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

下一則

教育預算開庭前轉舵 市議長痛批

延伸閱讀

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
紐約州長普選民調 霍楚領先14%

紐約州長普選民調 霍楚領先14%
李凱健攜環保人士 反對康尼島建賭場

李凱健攜環保人士 反對康尼島建賭場
7月紐約市謀殺、槍擊數增長 重罪激增40%

7月紐約市謀殺、槍擊數增長 重罪激增40%
賭城2小時降半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時降半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

熱門新聞

(Getty Images)

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

2022-07-28 17:40
八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
非裔男蘇活區街頭連續攻擊路人，馬拉巴南協助五分局警員逮捕。(現場視頻截圖)

非裔男頻毆路人 遭亞裔武術教練制伏

2022-07-30 02:30
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03
圖為華裔學生日前在市教育局前示威，要求停止抽籤錄取政策。(本報檔案照)

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

2022-07-31 07:34

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空