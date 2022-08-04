格萊寶美孕試管嬰兒中心PRP療法改善卵巢早衰

在臨床研究與應用中，PRP改善卵巢早衰及恢復卵巢功能的效果得到了醫生和患者的認可。PRP療法作為一種治療卵巢功能不全的新手段，憑藉其安全有效、簡單舒適的優勢，守護患者的卵巢健康。基於PRP治療恢復卵巢功能障礙的假定機制，格萊寶美孕(GFG·USA)已啟動PRP治療作為輔助治療。其中日本41歲無卵客戶在進入週期前兩月開始PRP治療，最終成功取卵6顆，所以PRP治療對POI患者和卵巢儲備功能減退(DOR)反應不佳者在內的低預後不孕女性有效果。

通過2021年格萊寶美孕(GFG·USA)試管成功率報告顯示，38歲至40歲年齡段，自卵試管成功率達80%；41歲至42歲年齡段，自卵試管成功率達73%；其中大部分卵巢功能不全、卵巢早衰、高齡的客戶都接受過PRP治療，效果很明顯。隨著現代生活的節奏不斷加快，女性在工作中、生活中的壓力不斷增大，每一個女性都應該關注自己的生理、心理狀態，關心自己的月經週期，做到理解自己、關心自己，發現問題後也應盡早治療。

隨著全球現代化進程的推進，女性生育年齡不斷推後。最近的資料顯示，初為人母的平均年齡顯著上升，介於30歲到40歲之間，這與卵巢衰老有關，是一種以卵母細胞數量和品質下降為特徵的生理過程。卵巢早衰(POI)是一種以40歲之前發生的卵巢功能過早衰退為特徵的疾病，在過去幾十年中已從1%上升到近2%。

格萊寶美孕試管嬰兒中心表示，高濃度血小板(PRP)雖然進入輔助生殖領域還不久，但是其技術已經相當成熟。很多年來，像參加奧運會這類競賽的運動員 和專業運動員，當他們在競技比賽或日常訓練中受傷，他們為了能快速康復並盡快重回賽場或訓練場，通常希望能夠更快地恢復身體狀態。因此，一直以來他們會注射PRP到受傷的部位，即採用注射高濃度血小板血漿(PRP)的手段進行治療。該方法主要是在靜脈采血後取全血，經幾個小時離心移除紅血球，成為富含血小板的血漿蛋白濃縮液，再將富含血小板的血漿蛋白濃縮液注射到受傷的部位，幫助運動員盡快恢復。

在生殖醫學 中，PRP首先用於增加嘗試體外受精(IVF)治療患者的子宮內膜厚度。報告顯示，卵巢內注射PRP促進了卵泡生長並改善了預後不良的不孕婦女治療結果，導致了幾例無併發症 的活產。近來，很多客戶都想做PRP專案；PRP是富含血小板血漿療法，也可以稱作卵巢活力恢復療法，雖然不會使女性卵巢本身變年輕，但對於如女性較低的卵巢儲備功能、卵巢早衰現象、更年期提前導致受孕困難等情況，都有明顯的效果。

PRP富含血小板血漿療法來自患者的血液中，從患者的胳膊抽血，在實驗室提取PRP，伴隨著陰道超聲，PRP被注射到患者卵巢中。但是醫學是嚴謹的，PRP並非適用於所有人，可能對某些人效果好而對其他人治療效果不佳；目前尚未有明確的標準或者條件，限定說明具備哪些身體指標才適合PRP療法。

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