第七屆孔子杯高爾夫慈善邀請賽圓滿舉辦成功

第七屆孔子杯高爾夫慈善邀請賽現場開球儀式。

紐約山東同鄉會和美國孔子基金會於8月1日，在風景優美、湖水環繞的長島 成功湖私人俱樂部，舉辦第七屆孔子杯高爾夫慈善邀請賽。當天的參加人數突破160人，有多達50家著名華商企業贊助，籌款金額接近13萬美元，以嘉惠品學兼優的學子。

紐約山東同鄉會會長曹學良、理事長王建英、美國孔子基金會理事長黃棟和孔子杯高爾夫邀請賽主席徐懷魯等，紛紛發言表示：孔子杯自2015年開始已經成功舉辦了6屆，得到了贊助商的慷慨捐獻和球友的熱烈支持。在過去的6屆中，每一屆的參賽人數和籌款金額一屆比一屆高，去年的籌款金額有將近十萬美元；今年在疫情困難期間，更以十三萬美元的高額打破歷屆的記錄，贊助商無私奉獻的大愛精神令人感動！球賽收入近日將由孔子基金會以獎學金的方式發放給學生們，基金會這些年發放的獎學金總額已經超過一百二十萬美元，受益的學生超過1000人。

賽後，主辦單位在法拉盛君豪酒店舉辦頒獎晚宴和精彩的娛樂節目，氣氛熱烈，與會人士共度了一個美好、充滿愛心的夜晚。本屆孔子杯高爾夫邀請賽得獎名單如下：男子總杆前三名——何彤、黃棟、Degeorge；男子淨杆前三名——張良、辛瑞川、尹飛；女子總杆前三名——孫蘭蘭、Sun Hee Wi、Karin Shi；女子淨杆前三名——Vivian Li、Jessica Dong、Phoebe Lee；最遠距離獎——Jin Song（男）、戰安娜（女）；最近距離獎——楊宜嶽。

山東同鄉會會長曹學良表示，山東同鄉會每年有兩大活動：一是一年一度的祭孔大會，傳播儒家思想、宏揚中華文化；二是透過舉辦高爾夫球賽籌募部分慈善捐款，以此來幫助品學兼優的學生努力求學、完成學業，為華裔下一代的發展貢獻一份力量。這次比賽參加的贊助商有聯合建設、安潤投資集團、國際教育 基金、世紀集團、山東機械（美國）公司、紐約人壽、安聯保險、新地資本、加州酒窖、海德威科技、Rallye賓士汽車，同時還有從事律師、會計師、餐館、教育機構、酒莊、物流運輸、酒店等各大行業之人，以及僑界知名人士許斌祥、戰安娜、張暉、劉化棟、梅朝輝、李文輝、Michael Gao、Bruce Fang、Zack Tan、William Liu、馮小林等。

在第七屆美國孔子杯高爾夫邀請賽圓滿成功之際，紐約山東同鄉會和美國孔子基金會，再次向多年來鼎力支援及捐助愛心的贊助商們表示誠摯的感謝和敬意，同時感謝臺灣高爾夫球協會、超越高球 隊、東方高球隊、紐約醫生高球隊、中美高球隊的熱情參與和大力支持。