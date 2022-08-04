孫曉彤法律事務所帶您瞭解在美離婚必須知道的事

孫曉彤法律事務所是全美首家（唯一）專業辦理全美離婚的華人 法律事務所，專精50個州的家庭法——離婚法。對於在中國結婚或另一方不在美國的伴侶，是否可以在美國提出離婚？該事務所提出以下專業論述。

孫曉彤法律事務負責人表示常見的間題有：

1.很多人有這樣的概念，即：在哪裡結婚的就要到哪裡辦理離婚手續，如在中國福建結婚的，就一定要回到中國福建去離婚。實則不然，只要您或對方在美國居住達到一定的法定時間，就可以在當地法院提出離婚，取得離婚令後，在中國和其他法律條約國使用具有同等法律效力。

2.還有一個常問的問題是：另一方不在美國是否可以在美國離婚？答案是：可以。無論對方在什麼國家，只要您能夠知道對方的確切地址，就可以在美國提出離婚。

3.關於單方離婚的概念，很多人誤以為單方離婚就是只有自己知道離婚這件事就可以了。這個概念是錯誤的，只要向法院提出離婚，對方就一定要知道您申請了離婚，哪怕您實在找不到對方（失蹤），也需要根據失蹤找不到人的方式來通知對方您的離婚已在申請。

4.在哪個州提出離婚？這完全取決於您或另一方的居住所在地，只要任何一方達到居住所在地要求，就可以在那個州申請離婚。舉例：您居住在紐約州 而對方在佛州 ，且對方在佛州居住的時間已經超過半年，那麼您同樣可以在佛州法院申請離婚。

5.關於美國離婚後是否可以再結婚的問題：在您還沒有取得法院的離婚法令之前，您的婚姻狀態仍是「已婚」，因此，您不可以在取得離婚令前結婚，否則會造成「重婚罪」的後果。一旦取得離婚令，那您便可再婚（請注意各州結婚對離婚時間的要求可能不同）。在美國取得離婚令後，就可以拿到其他國家去使用，您需要公證認證後才可以在另一個國家給予認可。如：您要拿到中國使用，需要取得中國領館給予的認證，才可以在中國使用；孫曉彤法律事務所可以直接代為辦理認證。

無論您的案件是在哪裡提出離婚，無論您是無爭議還是爭議離婚，孫曉彤法律事務所都歡迎您的垂詢，電話：718-865-8802。