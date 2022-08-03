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孫維躍腎病高血壓中心診所提示腎病癥狀與洗腎的透析療法

工商記者黃元苓／紐約訊

孫維躍腎病高血壓中心診所，提示民眾留意腎病的癥狀與療法。主持該診所的醫師孫維躍指出，腎臟的主要功能是排出體內各種廢物。當腎臟因疾病損害而衰竭時，體內毒素積聚，就會引起噁心、嘔吐、貧血、呼吸困難、意識喪失等尿毒癥症狀，這時必須馬上清除體內廢物，否則生命難保，此一消除體內毒素的方法叫透析療法。

孫醫師表示， 透析療法是利用膜平衡原理來進行，即生物半透膜能讓小分子物質沿濃度梯差通過。在透析治療時，膜的一側為血液而另一側則為透析液，這樣血中高濃度的物質（如毒素）就會經過透析膜擴散到透析液中，同樣透析液中的高濃度有利物質也會經過透析膜進到血液中，所以血液與透析液並不混合在一起；經一定時間後移去透析液，就能達到排出體內毒素的目的。

孫醫師提出，透析療法有腹膜透析和血液透析兩種。腹膜透析前，醫生或醫務人員先將一條軟管以簡單手術放入腹腔中，一星期後再將約二公升的透析液經由此導管輸入腹腔裡。體內毒素會經腹膜擴散到透析液中，幾小時後再將含廢物的透析液經由導管引出肚子外丟棄，周而復始。血液透析是利用「人工腎」的機器來進行，先要通過手術將手臂上的動脈和靜脈接在一起，這叫「動靜脈造瘺術」；透析時一針打在動脈上，將血液引到「人工腎」的機器裡，血液中的毒素，通過機器中的透析膜擴散到機器中，另一針打在靜脈上，將洗淨的血液收回人體內，這樣不斷地迴圈，約4小時就完成一次洗腎，每周要洗3次。

何時應開始洗腎？孫醫師說，這一問題一直困擾著很多慢性腎衰病人。一般而言，血中BUN多於100mg/dl、Creatinine大於6mg/dl或腎功能小於10％，就要洗腎。近期有大量臨床統計證實，此時開始洗腎存活率最高。但門診常見很多年長患者，一直拖到出現嚴重的尿毒癥性腦病後，才被送去洗腎，這類患者存活率最短、最低。科技日新月異，現時的洗腎技術已十分成熟，既安全又有效，不僅能延長生命，還能使患者恢復工作能力，繼續貢獻社會。患者若能好好和醫生配合，樂觀接受洗腎，存活二、三十年以上並非難事。

同時，孫醫師提醒說，只要家人有腎病，就要定期做腎的檢查。即使你現在無任何病症，如腎臟、泌尿系統問題等，仍需盡早看是否確診；如答案為肯定的話，就要盡速就醫，找腎病專科醫生治療。孫維躍腎病高血壓中心的醫師精治高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、糖尿病腎病、洗腎和腎移植等，是腎病患者可以信賴的專科醫生。

孫維躍腎病高血壓中心診所受理各類醫療保險，包括老人卡及低收入醫療補助。華埠地址：華埠中央街139號（金輪中心）7樓703室，電話：212-966-0808。法拉盛地址：法拉盛王子街(Prince Street)39-16號3樓355室，電話：718-886-6882。布碌崙地址：布碌崙61街749號301室(749 61st St, 3rd Fl, Brooklyn, NY 11220)，電話：718-576-6678。賓臣墟診所地址：86街2478號1樓地舖，電話：718-373-0698，敬請致電預約！

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