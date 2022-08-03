馬娜醫師談角膜塑形鏡/OK鏡

馬娜醫師為大紐約居民提供最佳的全方位眼科醫療服務。

眼科雙博士馬娜醫生(MD, PhD)是近視矯正角膜塑形鏡(CRT)指定眼科專家，也是大紐約地區華人整形和神經雙科眼科專家。馬醫生擅長各類複雜的眼科手術 及各類微創性眼科整形醫療，她針對許多俗稱OK鏡的角膜塑形鏡提出解說。

角膜塑形鏡俗稱OK鏡，是一種特製的硬性隱形眼鏡，佩戴後通過暫時性改變角膜形狀以改善近視患者的視力。絕大多數OK鏡都是夜晚佩戴，在睡眠中對角膜表面重新塑形，第二天取下以後視力得到改善。這種改善雖然是可逆的，但是只要按照要求佩戴，絕大多數患者在白天可以達到滿意的視力結果，因此，對照牙齒矯正器牙套，OK鏡常常被比擬為眼睛的糾正器。

OK鏡是怎樣重塑角膜，以達到糾正近視效果的呢？這裡就必須解釋一下人體視力形成的重要屈光結構——角膜。角膜就是我們眼球表面一層圓拱型的透明膜狀物，角膜組織非常柔軟、可塑性強，卻是光線進入眼睛後起到聚集光線作用的最主要結構。通過測量角膜形狀可以得出角膜屈光度的具體資料，再根據近視度數，可以選擇相應尺度的OK鏡片，這樣特製的鏡片在夜間睡眠中可以壓平角膜、改變角膜屈光度。因為OK鏡是特殊材料製作，透氣性好，在壓平角膜的同時也盡量保證了角膜的供氧，所以適合夜間長期佩戴。第二天早上摘除鏡片時，被壓平的角膜由於屈光度改變，患者不需要戴眼鏡也可以擁有清晰視力。當然，這種改變只是暫時的，如果停止佩戴OK鏡，角膜會逐漸反彈成原有形狀，所以要達到糾正近視的目的，就必須堅持定期佩戴OK鏡。

通常情況下，從第一天佩戴開始，絕大多數患者都需要兩周或更久的時間來達到最佳治療效果。當然，也有相當比例的患者，在佩戴幾天內就達到了滿意療效。根據美國食品藥物管理局的審批實驗結果，絕大多數病人的最後糾正視力達到20/40或者更佳程度。有些時候如果療效不理想，通常需要根據測量資料更換不同的鏡片，以求達到最佳療效。

OK鏡會有哪些問題呢？首先，因為OK鏡是硬片，在佩戴初期，每次眨眼的時候會有異物感，這種異物感會隨著佩戴進展而逐漸減弱。其次，因為是角膜鏡，就難免會有感染的可能性，嚴重的角膜感染甚至會造成永久性的視力損害。所以，嚴格執行操作規則、定期複查，對於降低感染的可能性來說至關重要。定期複查的另外一個原因，是防止出現角膜的其它反應，比如角膜表面破損、角膜病變等。只要沒有出現角膜和其餘眼部併發症 ，原則上只要每年更換新鏡片，角膜鏡可以多年佩戴。

OK鏡最初的使用可以追溯到1940年左右，經歷幾十年的持續發展，在九十年代站穩腳跟。隨著製作材料和工藝的突破，2002年Paragon CRT獲得FDA認證批准。隨著電子產品的廣泛應用和相應的戶外活動時間縮短，全球近視率出現攀升，越來越多的患者及家長試圖尋求糾正近視以及減緩近視進展的方法，這就是為什麼角膜塑形鏡得到越來越多的關注。至今為止尚沒有嚴格可靠的文獻報導角膜塑形鏡可以減緩近視進展，但是有一些小規模的臨床觀察顯示，角膜塑形鏡對減慢近視進展可能有所幫助。

對於青少年近視患者，鐳射角膜糾正手術完全沒有可能，如果出於運動需求無法佩戴框架眼鏡，角膜塑形鏡就有著獨到的方便之處。對於成人近視患者，即便超過四十歲同時存在老花現象，OK鏡在很多病例上也可以達到令人滿意的遠近視力要求。總而言之，OK鏡作為糾正近視的一種方法有其獨到之處。

馬醫生的診所有提供OK鏡佩戴服務，如有任何小兒或成人眼科相關問題，請洽馬娜眼科雙博士醫師。長島 診所地址：175 Jericho Turnpike, #310, Syosset, NY 11791（緊鄰Syosset醫院），預約電話：516-802-5656；艾姆赫斯特診所地址：41-58 Judge Street, #CM2, Elmhurst, NY 11373，預約電話：718-205-3937。