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「富足退休6堂課」影片系列活動08/02至08/15 看影片抽大獎

紐約訊
富足退休6堂課的第一課主講人——張愛齡(Eileen Zhang)。
富足退休6堂課的第一課主講人——張愛齡(Eileen Zhang)。

想要過上悠閒的退休生活，擁有良善的財務及理財規劃是非常重要的。在美華人自覺經濟獨立性高，但對達成財務目標的信心卻明顯不足，顯見在退休金的準備上，還有很多的成長空間。世界日報今年8月至12月份，規劃「富足退休6堂課」影片系列活動，希望藉著每支影片傳遞退休金的重要性，同時也告訴讀者們投資與理財不容忽視！

第一堂課的講座，世界日報邀請MassMutual萬通互惠理財紐約市分行的業務總經理——張愛齡Eileen Zhang，請她講解「企業老闆為何要設退休計劃，對於老闆、員工及公司有什麼好處？」

張愛齡在課堂上分享了企業建立退休金計劃的三大優勢，細說了減稅兼延稅的好處，並詳述了現在市場上常見的多種退休計劃與其存放限額，供老板及企業家做選擇。相關細節可搜尋文章下方的影片連結，前去觀賞。

觀看影片可以抽大獎、拿好禮！民眾只要看完影片後，點選問卷連結，輕鬆回答兩道題目，即擁有機會抽取大獎。第1堂課的抽獎時間從8月2日起至8月15日止，活動將抽出亞馬遜電子禮卡、空氣冷卻機、烤箱、2合1兩用咖啡機等，歡迎民眾觀看影片內容並參加抽獎。影片連結：https://bit.ly/2022Lesson1。

立即掃描二維碼觀看影片，可抽取大獎！
立即掃描二維碼觀看影片，可抽取大獎！

退休金 世界日報 紐約市

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