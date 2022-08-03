何恭程聯合診療中心提供全科服務診所分佈三大華人社區

何醫師擁有美國西醫執照，有著二十年的豐富臨床治療經驗，為無數患者解除病痛。

位於法拉盛 、曼哈頓及布碌崙三地的何恭程聯合醫療中心開業多年，其優質的服務建立了良好的口碑，為廣大僑胞解除各類病痛。三大診療中心環境潔淨、消毒配套完善、設備齊全、儀器先進，而且醫師陣容堅強，服務人員通曉多種語言，讓病患倍感親切。華人 僑胞如有任何健康問題，可隨時撥打熱線諮詢。

何恭程醫師在華埠 行醫多年，精湛的醫術治癒了無數病患，深獲好評及信任。何醫師表示，在華埠開業近二十年，他得到了廣大病患的愛戴和支持，這令他感到十分欣慰。何醫師說，在美華人僑胞往往因為衝刺事業而不斷忙碌奔波，往往就忽略了自身的身體狀況。何醫師強調：預防勝於治療，定期檢查身體是必不可少的！很多華人僑胞直到病情十分嚴重才找醫生，通常為時已晚。有多位華人到何醫生診所檢查後，赫然發現自己患有足以致命的嚴重隱疾，包括腸癌、肺癌、肝癌等，幸因及早發現，得以徹底治癒，挽回一命。不少華人以為打預防針和吃藥會減弱自己的抵抗力，何恭程醫生更正說，很多糖尿病、血壓高、膽固醇高及很多心臟病人都有必要服藥治療，以預防更嚴重的併發症和後遺症；此外，肝炎及流感針也都能有效增強抵抗力。

何醫師擁有美國西醫執照，有著近二十年的豐富臨床治療經驗。醫療中心服務人員精通國語、粵語、英文等多種語言，可提供全科服務。法拉盛診所佔地近二千呎，有8間檢查室及2間診療室；和華埠診所一樣，新診所醫療設備先進齊全，設有心電圖、肺弁遄B超聲波、24小時心電監測、最新外周血管和骨質疏鬆測定機等，全新設置、精密可靠。其主治項目包括高血壓、糖尿病、膽固醇、心臟病、肺病、支氣管炎、尿道炎、花粉過敏、氣喘、腸胃炎、肝腎臟、頭暈頭痛、甲狀腺、風濕關節酸痛等，另提供全身體檢、預防注射；該診所還提供各種預防針以及入學、就業、婚前及司機體檢，驗血、驗尿全套超過55項指，19歲以下兒童提供免費疫苗。該中心接受大部分保險，無保險者價格從優，歡迎致電預約。

何恭程聯合醫療中心法拉盛新診所地址：42-35 Main Street, 3C, Flushing(中國銀行樓上)，電話：718-673-2318；布碌崙診所地址：758-A 61st, Broolyn, NY，電話：718-679-9938；2251 86th Street, Brooklyn, NY，電話：718-886-0028；唐人街診所地址：217 Grand St., #401(伊莉莎白街夾格蘭街角)，電話：212-965-1380。