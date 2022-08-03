真味食品新產品：真味炒麵全新上市。

7月中旬，2022年全新真味炒麵將正式在美國的華人超市 以及各大網上購物平台推出。真味炒麵的烹飪方法簡易，將面條取出就可以直接下鍋進行翻炒，無需焯水，最大程度上讓您在零烹飪基礎的情況下，也能輕鬆地做出可口的菜餚。

全新真味炒麵擁有更長的餐廳質量保鮮期，可以冷凍保存6個月或冷藏28天。與其它只能冷藏保存7天的真味麵條相比，這款新產品可以安全存放更長時間。有了新包裝，密封圈可以防止氧氣滲入，令氮氣流通，從而使麵條延長最佳新鮮狀態的保質時間。真味食品公司強烈建議將炒麵放在冰箱裡冷凍保存，使用前再自然解凍，因為產品如果離開冷凍區太久，就可能會影響到口感和新鮮度；這個建議適用於所有的真味產品。

真味炒麵更加迎合美國市場需求，在美國本地長大的年輕消費者也能輕鬆享受烹飪。不僅如此，真味還提供另外兩款類似的麵條產品——港式炒麵和日式炒麵。港式炒麵帶來正宗的家鄉味，適合用來製作港式小炒或油炸；日式炒麵與真味炒麵相似，主要搭配日式菜餚，適合用於鐵板燒或照燒醤炒麵。

真味食品公司的官方網站收錄了許多使用該公司產品的簡易烹飪食譜 ，並且會持續更新，給大家提供更多創新的做法。真味希望能夠通過推出2022年新產品，爲您的餐桌提供更多高品質、方便、可口的家常菜。

關於真味食品：

Twin Marquis真味食品是一家生產優質新鮮亞洲面食和面皮的制造商，30多年前創立於紐約唐人街，專為本地提供家庭食品。從一家3000平方尺的小型面廠一路做到現在，真味每天每一根面條和面皮都堅持新鮮制造，而當初的小廠房也已經進化成了兩家超先進的生產車間。兩家生產車間，一家在布魯克林，占地8萬平方尺，另一家則在新澤西，有足足15萬平方尺。多年來，真味已經成為全美最受推崇的亞洲食品品牌，旗下多線產品不僅新鮮、方便烹調，而且還集合了亞洲各地的正宗風味，包括上海、香港、日本、韓國等。從米其林星級專業餐廳到普通家庭餐桌，真味遍布全美的大小廚房。

真味對旗下食品的品質控制要求相當嚴謹，是全美首家獲得NQA頒發國際食品品質及安全認可證(ISO 22000:2005)的亞洲食品制造廠商，確保符合最高標準的食品安全和衛生要求。他們所有產品均通過美國農業部(USDA)認可的廠商生產制造，同時通過Kosher和素食食品認證，絕對是消費者的品質和信心之選。

2011年，真味食品公司加入韓國食品公司CJ希傑，致力於向顧客提供更多樣化的品牌和產品。一開始只生產新鮮面條和各類餃子皮 ，2021年增加了冷凍餃子生產線、更新了品牌商標和產品包裝，2022年全新中文網站上線，滿足華人家庭的需求。