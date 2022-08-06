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生命延長中心「征服疾病」公益活動啟動 助新冠後遺症及重大疾病患者改善健康

工商記者衛伯承／紐約訊

由社區服務組織——生命延長中心(Life ProLong Center)發起的「征服疾病」公益活動，於2022年8月正式啟動。該中心是「美國基因工程公司」(AMERICAN GENE

ENGINEER CORP)在全球各城市的授權單位，服務社區的所有家庭，幫助人們更容易獲得健康、快速取得資源，針對人群為重大疾病、新冠及新冠後遺症患者。

2020年世衛組織宣佈新冠疫情為「大流行」，全世界陷入恐慌與混亂。在這次大災難中，無數家庭瞬間破碎，各國經濟遭受重創，國際往來幾乎停擺，謂之舉世哀鴻遍野亦不為過。兩年過去了，越來越多人在首次感染COVID-19病毒後，出現一系列新發、復發或持續的健康問題，同時也面臨著新冠後遺症的威脅；這些威脅可能會在COVID-19疾病後持續數月，甚至數年，有時還可能導致殘疾。這將是影響人們幾個世代的大難題，為此，全球各地的「生命延長中心」共同發起征服疾病公益活動。

此活動將贊助10,000名新冠後遺症患者和1,000名重大疾病患者，幫助他們改善健康，重獲享受美好生活的權力。該活動的贊助對象為重大疾病患者，包括癌症Cancer、阿茲海默症Alzheimer's disease、帕金森氏症Parkinson's disease、肌萎縮性脊髓側索硬化症Amyotrophic lateral sclerosis(ALS)、脊髓性肌肉萎縮症Spinal muscular atrophy(SMA)、多發性硬化症Multiple sclerosis(MS)、亨廷頓舞蹈症Huntington's Disease(HD)、新冠及新冠後遺症Long COVID。有意向的患者和家屬，都可前往當地的「生命延長中心」諮詢報名。

「生命延長中心」號召：在病毒肆虐的情況下，生活在這個世代的我們有責任保護好自己和家人，也應為下一代做出最大的努力！不論生活在哪個城市，大家都要一起努力，共同面對疾病、共同打擊病毒，讓人們生活在安全的環境中！

「生命延長中心」Life ProLong Center地址：18 East Broadway, #601, New York, NY 10002，可傳電郵至：[email protected]登記（姓名、連絡電話、居住地、語言、疾病名稱），電話：347-949-1898。

世衛 癌症 疫情

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