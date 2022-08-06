（圖片來自方太FOTILE）

如何防止煙霧探測器在每次做飯時響起？美國方太售後技術人員趙航笛，提供以下幾個建議：

1.暫時停用或降低煙霧報警器的靈敏

現代煙霧探測器有暫時降低警報器的靈敏度或完全禁用感測器的功能。一般來說，這種「降低或禁用」的選項會持續15至20分鐘，然後探測器就會恢復全部功能。這種特殊方案有助於解決這個問題，但在緊急情況下並不能保護你的廚房免遭火災。雖然烹飪火災相對較少，但如果把安全問題放在第一位，可以考慮一下其他的方法。

2.重新安置你的煙霧探測器

另一個選擇是將你的煙霧探測器遷移到相鄰的房間，或者讓它盡可能地遠離你的爐灶。這個方案需要一些DIY的技巧或承包商的幫助，但它可以通過增加探測器和煙霧來源之間的距離，有效減少煙霧警報器被觸發的次數。還有一些其他因素也會導致煙霧報警器響起，如熱量、蒸汽或霧化的油脂等，都會導致煙霧報警器的誤觸。增加煙霧報警器和源頭之間的距離，可以減少錯誤報警出現的次數。然而，這個方案需要切石膏板/天花板，重新佈置以及佈線你的探測器，完成這些工作後再把牆壁或天花板修復回原本的樣子。這種方法可能有效，但需要額外的時間、費用及精力。

3.更換電池以防止誤觸警報

舊電池會降低設備的工作效率，就像當遙控器中的電池快用完時，遙控器的感應範圍和反應能力會減弱，其他設備也是如此。當你煙霧報警器中的電池快用完時，你的煙霧報警器可能會因此反應過度或探測到不存在的煙霧。此外，由於電路陳舊，老式探測器更容易發出錯誤的警報。一個比較好的補救措施是每年更換兩次煙霧探測器的電池，每十年更換一次探測器本身。一定要確保拿出舊電池後有更換上新電池，你可能會不小心忽略了這一步，雖然可以獲得安靜的烹飪體驗，但這種事並不值得冒險；煙霧報警器對於生活安全來說還是十分必要的。不過，這個解救方案可以讓你的煙霧報警器按計劃工作，卻不能解決根本問題。過於活躍的煙霧報警器，在聞到一絲麵包烤焦味時仍然會發出警報。

4.升級煙霧探測器

煙霧探測器主要有兩種類型——電離煙霧探測器和光電煙霧探測器。電離煙霧探測器是將少量的放射性材料放在兩個帶電板之間，當空氣中的顆粒漂浮起來並擾亂電流時，警報就會觸發。當靠近烹飪源時，電離煙霧探測器會過於「有效」了。它們經常會對非煙粒子，如蒸汽和其他烹飪副產品等，產生反應並發出警報。光電式煙霧探測器更適合安裝在廚房裡，因為它們只對實際的煙霧做出反應。這兩種類型的探測器都應該在家裡使用，但電離式煙霧探測器不應該安裝在廚房裡，因為它對烹飪產生的副產品常常反應過度。

5.打開附近的窗戶

這個解決方案是最簡單的，你僅需要做一件事，即打開窗戶。打開窗戶可以防止蒸汽、氣溶膠、烹飪副產品以及煙霧在煙霧探測器周圍的空間積聚。如果你的煙霧探測器稍微有些過度靈敏，那麼這可能是你需要做的事情，以防止它響起。然而，這種解決方案並沒有真正解決問題，而且並不總是實用。在極熱或極冷的日子裡，打開窗戶不僅會讓人身體不適，還會浪費能源。

6.在乾淨的烤箱中預熱平底鍋

防止觸發煙霧探測器的另一個方法，是使用烤箱加熱你的鍋具，從而進行烹飪。這聽起來有悖常理，難道更多的熱量會導致更少的煙霧？首先，你需要確保你的烤箱是乾淨的，然後讓它升溫至500度（如果它是髒的，那麼很可能會產生煙霧）。在烤箱中預熱你的鍋具大約30分鐘，然後把它們從烤箱中取出並放在爐灶上，加入油後即可開始烹飪。 油與鍋接觸的時間越長，就越有可能燃燒和冒煙，預熱平底鍋可以減少油與鍋接觸的時間。在烤箱中預熱可以讓你控制加熱過程，使熱量均勻地分佈在整個鍋底，但這種方法還是不能完美地解決問題。

7.在爐灶上方安裝一個抽油煙機進行通風

有多少次在餐館吃飯時，他們的火警警報響了？即使有，大概也是屈指可數。這是因為專業廚師會在他們的烤箱和爐灶上方安裝抽油煙機，通過吸走煙霧、蒸汽、油脂以及其他微小顆粒，來為烹飪區及時通風。觸發煙霧警報器的微粒在到達探測器前，就會被油煙機吸收並通過通風管道排放到廚房之外。

此外，抽油煙機有助於保持廚房的清潔。抽油煙機本身，可以防止油脂和其他烹飪所產生的顆粒，堆積在你的牆壁、檯面和廚房工具上。

你可能認為，微波爐抽油煙機在烹飪時也能有效地管理空氣流動，但這些設備首先是微波爐，其次才是抽油煙機。只有專用的、專業的抽油煙機，才能提供大功率的廚房氣流管理。另外，抽油煙機也是最安全的選擇，因為它允許你的煙霧探測器一直保持正常的工作狀態，你不需要關閉它們或覆蓋它們。所以當真正的火災發生時，煙霧會如常地觸發探測器。當你烤牛排時，任何煙霧或其他微粒都會被安全地過濾出你的廚房，排到戶外空間。

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