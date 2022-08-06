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史帝文律師樓張向榮律師 教你瞭解醫療《同意書》

工商記者吳瀰／紐約訊
擁有紐約、新澤西州執照的史帝文律師，服務華人社區30多年，廣受好評。
擁有紐約、新澤西州執照的史帝文律師，服務華人社區30多年，廣受好評。

您是否有過這樣的經驗，在醫生診斷的時候，被大量似懂非懂的信息，甚至是完全聽不懂的病症分析、醫學名詞、各種檢測、治療方案等，搞得頭暈腦脹、心慌意亂？值得慶幸的是，在法律的保障下，您可以在接受醫生建議的治療方案前，先充分瞭解診斷結果，並在認同醫生的專業判斷及治療方案後，才正式開始接受治療。簡而言之，是否開始治療、何時開始治療、如何開展治療等，必須在醫生與病人充分溝通、解釋治療內容的前提下，獲病人同意後才能正式開始。簽署《同意書》的這個法律程序，就是為病人對自己身體自由支配的自由意志提供的保障。在此法律的保護下，無論醫生做出何種專業判斷及治療建議，最終都將由病人本身決定是否接受治療以及接受何種治療。

不過，《同意書》的簽署並不適用於所有的醫療程序。一般情況下，《同意書》僅在以下四種情況適用：（1）涉及死亡及受傷風險；（2）涉及藥物使用；（3）涉及診斷性檢測；（4）涉及外科手術。一般醫療檢測或抽血檢驗（愛滋病檢測除外）是不需要簽署《同意書》的，但整形手術、輸精管切除等自選性治療，則需要簽署《同意書》。

簽署《同意書》是對病人知情權、選擇權的法律保障。醫生和相關醫療機構在正式展開治療之前，必須告知病人對應治療的可選方案，並向病人確認其已全面理解各種選擇，當中或涉及為病人提供解釋方案所需要的額外服務，比如翻譯。

同時，相關治療方案必須在病人清醒、鎮定且無藥物影響的情況下，聽取醫生對必要事實的陳述後，由病人自己做出選擇。不過，在緊急情況下，病人或需快速選擇治療方案，針對此類情況，醫生則要求盡可能提供詳盡信息，幫助病人做出決定。有些時候，醫生也會提供循序漸進的方法，向病人提供診斷及治療信息；根據病人的理解程度，逐步加深及加大相關信息量，使病人可以更好地理解治療存在的可能性，從而輔助病人決定最終治療方案。與此同時，醫生有責任向病人用一般大眾所能理解的語言，對各種治療方案進行解釋，在病人充分理解後，才可進行《同意書》簽署的法律程序。

醫生在此的職責，不是告訴您所有或將發生的副作用，而是要向病人呈現一切或將導致拒絕接受治療的可能。一般人可能誤解《同意書》的簽署是對某種治療結果的保證，其實該程序的初衷是為了確保病人與醫生之間雙向坦承的有效交流，讓醫生能夠全面瞭解病人的症狀及擔憂，也讓病人充分理解醫生的診斷及治療方案。當您覺得醫生無法清晰明白、深入淺出地為病人提供治療方案等相關信息時，請考慮尋求資深醫療法律專業律師的幫助。

張向榮律師(Marcus Cheung)是史帝文律師樓的執業律師，可以為受害者提供強而有力的法律支援，以幫助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償為其終生職責。作爲亞裔美國律師協會及紐約州出庭辯護律師協會的成員，張向榮律師持續為社區民眾服務。張律師的辦公室位於曼哈頓中城及法拉盛，精辦個人意外傷亡個案，精通廣東話、國語、英語和韓語。

史帝文律師樓持有紐約及新澤西洲執照，擁有30多年的專業經驗，2015-2017被評選為北美頂尖律師，策略周詳，精辦意外致死、醫療事故、燒傷燙傷、絆倒摔傷、疏忽事故、電梯意外、工地事故等訴訟，成功為華人爭取到高額的賠償。該律所會專業、仔細地分析每個個案，深受廣大客戶的肯定；律所的專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語、台山話及韓語等，提供免費諮詢，不成功不收費，歡迎預約面談或到訪面談。曼哈頓辦事處地址：曼哈頓1261百老匯1100室，預約電話：212-481-5275；布碌崙及法拉盛辦事處預約電話：718-423-0448。

史帝文律師樓的專業法律人員陣容強大，精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語、...
史帝文律師樓的專業法律人員陣容強大，精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語、台山話及韓語等，提供免費諮詢，不成功不收費！
作爲亞裔美國律師協會及紐約州出庭辯護律師協會的成員，張向榮律師持續為社區民眾提供...
作爲亞裔美國律師協會及紐約州出庭辯護律師協會的成員，張向榮律師持續為社區民眾提供法律服務。
張向榮律師(左)和史帝文律師(右)親自受理委託人的法律案件，專業負責。
張向榮律師(左)和史帝文律師(右)親自受理委託人的法律案件，專業負責。

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