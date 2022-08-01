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華美銀行2022第二季財報亮眼董事長吳建民獲美國國務院重任

工商記者任一峰／紐約訊
華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng），獲美國國務院任命為2023年亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱APEC）商貿諮詢理事會（ABAC）主席。
華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng），獲美國國務院任命為2023年亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱APEC）商貿諮詢理事會（ABAC）主席。

華美銀行的控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」），於7月21日公佈2022年第二季度盈利報告，淨利達2.583億美元，每股獲利1.81美元，較2022年第一季度年化增長38%，較去年同期增長15%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「華美銀行第二季度的亮眼成績，印證了我們有效的商業模式。2022年第二季度的總收入達5.51億美元，較第一季度年化增長45%，主要得益於淨利息收入的強勁增長和費用收入的穩步提升。其中淨利息收入創新高，達4.73億美元，較第一季度年化增長55%；同時，淨利差達3.23%，較上季度提高0.36%。」憑藉一如既往的優秀產品資質和盈利能力，華美銀行再度領先美國其他資產高於500億美元的銀行，在《Bank Director》最新公佈的2022 RankingBanking（前銀行績效計分卡排行榜）最佳營運銀行排行榜中位列第二。

吳建民指出，多元化的收入和具有韌性的財務表現，使銀行在利率上升的環境中處於有利地位。得益於各類主要貸款的普遍成長，第二季度的平均總貸款額增加了25億美元，達446億美元。另外，平均無息存款額較第一季度年化增長8%，達239億美元，佔平均總存款額的44%。

吳建民介紹：「強勁的收入增長加上嚴格的成本管控，使2022年第二季度的調整後稅前撥備前收入（adjusted pre-tax, pre-provision income）年化增長62%。另外，我們的資產報酬率（ROA）達1.66%，股東權益報酬率（ROE）達18.2%，均領先同業。」與此同時，美國國務院（U.S. Department of State）於7月25日宣佈，任命華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）為2023年亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱APEC）商貿諮詢理事會（ABAC）主席。作爲2023年APEC峰會的主辦方，美國有權委任當年的ABAC主席。在職期間，吳建民將與其他商貿諮詢理事會代表，一同為APEC的領導人提供專業意見和建議，推動區內經濟持續發展。

ABAC於1995年成立，每個亞太經濟合作組織經濟體最多可委任三位代表。目前，吳建民是美國唯一的商貿諮詢理事會代表，同時也是2022年與2024年的ABAC聯合主席。欲瞭解更多詳情，請參：www.eastwestbank.com。

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