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鄧氏中醫淺談痔瘡

工商記者張莎莎／紐約訊

鄧氏中醫表示，「十人九痔」是普遍現象，很多人平時對瘡痔不太重視、不及時治療，嚴重時才去看醫生，使痔瘡治療變得複雜難癒。現今女性痔瘡患者也一直在增多，隨著當下生活環境優越、暴飲暴食、油炸食品、冰涼飲料等，加之工作繁忙、起居不正常等，這些都是可能誘發痔瘡的原因。

鄧氏中醫表示，痔瘡因肛門或直腸末端的靜脈曲張而形成突起的小結節，分內痔、外痔和混合痔，症狀是發癢、熱灼、幾天不大便或大便不暢不規律、墜脹疼痛，發作嚴重時難以忍受、行動受阻、欲走不能、欲坐不能。痔瘡還有一個重要症狀，便後有血噴射或一滴一滴鮮紅色出血，或便後無血但用手紙擦拭後能看見少量血跡，這都是肛裂的體現。關於痔瘡和大腸癌出血的鑒別，痔瘡是便後有血，量多且顏色呈鮮紅色；大腸癌出血，血色離肛門越遠越黑，離肛門越近血色則由黑轉暗紅色，大便夾血柏油色，血量少且呈暗黑色。鄧氏中醫特別提醒，慢性痔瘡患者要高度重視，如果血量少且顏色變暗變黑，應盡早去醫院專科檢查，早期發現腸癌則更有可能治癒。

中醫認為痔瘡主要是風濕寒熱所引起的。張仲景《金匱要略方論》曰：「大腸有寒者，多鶩溏；有熱者，便腸垢。小腸有寒者，其人下重便血；有熱者，必痔。」導致痔瘡的主要因素，與大小腸及脾胃關係密切。受內外邪侵襲影響，大小腸不能正常蠕動、失去功能，使食物消化、吸收、轉輸、排泄受阻，就出現以上所描述的症狀，當然也會出現頭暈、咽喉疼痛、胃痛胃酸、血壓高、失眠、口乾口苦口臭、心驚心悸等病症。中醫治療離不開胃和大小腸，主要採用胃消滯、中化濕、調胃清痔、理氣行瘀、溫中泄熱、熱則寒之、寒則熱之等治療方法，隨症治之辨證準確，治癒的可能性很高，也可免於手術之苦。

案例：林某某，女，49歲。初診：自訴每天睡眠4至5小時，頭痛、有時頭暈、口臭、口乾、鼻塞、納可；大便三至四天一次，特別硬，一粒一粒掉到便池有響聲；便後有鮮血，肛脹癢行動受阻，脈緊尺沉、舌談紅苔中黃膩。證屬：陽明腑實、外感風寒、中焦失運，治則降陽明表風寒、運化脾胃。共治療三次，隨證治之、加減用藥，療效滿意。

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片相同；曼哈頓地址：43 E. Broadway（東百老匯）#303, Manhattan，NY 10002（近F、R、B、D、L、6號地鐵）；法拉盛地址：136-30 Sanford Ave（#A座1樓E）Flushing, NY 11355，諮詢電話：917-330-3108。

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