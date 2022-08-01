保護摯愛 未雨綢繆 恆信理財免費線上公益講座系列 

「保護摯愛，未雨綢繆」免費線上公益講座，由恆信總裁陳永傑(Derek)、註冊理財規劃師梁蘊夢(Marolyn)主講。

隨著Omicron病毒變種的破壞逐步恢復正常，2022年很可能是人壽保險 銷售的又一個標誌性年份。如何在如此混亂的環境中保護自己的摯愛呢？恆信理財免費線上公益講座系列，將於八月四日推出「保護摯愛，未雨綢繆」講座，深入淺出地探討關乎你我切身生活的話題，歡迎有興趣的僑胞掃碼免費註冊或致電華語專線查詢。

本次「保護摯愛，未雨綢繆」免費線上公益講座系列，包括以下議題：哪些保險種類適合現今華人家庭的需求？隱藏在保單裡的功效及誤區？保險與投資 產品的風險和展望？疾病、傷殘、意外險你我需要嗎？保險的申請和理賠程序及長期護理不可忽略的常識？以上議題與每位僑胞息息相關，切勿錯過！

壽險買家在2021年，讓保險公司忙得不可開交。根據行業資助的金融服務研究公司LIMRA的數據，第二季度和第三季度人壽保單再次創下銷售增長記錄，達到2007年以來的最高水平。毫無疑問，新冠疫情 是人壽保險銷售增長的主要推動力。當人們尋求財務保障並處理對自己生病、殘障及死亡的擔憂時，他們將人壽保險視為一種解決方案。根據調查顯示，近三分之一的消費者(31%)，表示更有可能購買保險。

另一個原因是「職場大變動」的持續，許多人自願離開工作崗位，人們對擁有自己人壽保險的需求也在增長，因為公司提供的團體人壽保險通常會在離職時終止。「我們看到越來越多的人，尤其女性，離開全職工作去創業，成為獨立經營者，或留在家中照顧家人。這些因素都給每個家庭帶來對人壽、疾病、意外保險的更多需求。」

另一方面，新冠疫情也對保險公司定價及保險的申請、審核、理賠程序等，產生了一些積極的影響。大多數人壽保險公司都會定期重新定價以保持競爭力，目前Covid並未導致定期人壽保險價格上漲，保單申請流程也向著簡便、快捷的方向發展，一些保險公司可以接受免體檢人壽保險的申請。

通過大數據的支持，相比於過去，相同健康狀況的申請人將有機會獲得更好的身體級別，從而獲得更具競爭力的保費。如果您想避免冗長的申請流程和人壽保險體檢，那麼您在2022年將擁有比往年更多的選擇，特別是在年輕健康的情況下。恒信理財華裔市場總裁兼行政總監——Derek Chan表示：「消費者的期望已經發生了變化，保險公司將繼續適應他們的需求，並允許更輕鬆高效的購買、服務和索賠流程。」建議尋找具備這些優勢的公司購買人壽保險，可以通過視頻會議的方式，與您的保險代理人或財務顧問會面，另外網上申請、電子簽名和電子公證等，都能加快審批時間，電子投遞保單文件也能方便流程。

「保護摯愛，未雨綢繆」免費線上公益講座系列將於八月四日上線，資深且專業的投資理財顧問將親自在線上回答觀眾的提問。恆信理財集團擁有全紐約最專業的理財菁英團隊，用熟悉的語言量身打造專屬您個人的投資理財計劃。恆信理財(GREATER HUDSON FINANCIAL)地址：136-20 38th Ave, Suite 8J, Flushing, NY 11354，華語服務專線：718-878-5758，網址：www.greaterhudsonfinancial.com。