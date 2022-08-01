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康普職業學院8/2免費講解捷運局(MTA)刷卡機維修招考

工商記者吳瀰／紐約訊
康普職業學院8/2免費講座，將對捷運局(MTA)刷卡機維修招考，進行詳細的解釋說明。
康普職業學院8/2免費講座，將對捷運局(MTA)刷卡機維修招考，進行詳細的解釋說明。

紐約市捷運局宣佈，其計畫於2022年8月1日開始，再次面向全社會公開招考一批刷卡機維修人員。由於這一工作屬於公務員性質，凡持有工作許可、具備英語溝通能力、有一定工作經驗者均可報考，招考對性別、年齡、綠卡、學歷等均無要求，這為致力於融入美國主流社會的華人求職朋友們，提供了一次絕佳的就業良機！康普職業學院舉辦應考免費講座，8月2日(星期二)晚7時，講座免費入場。

刷卡機維修人員職位的招考頻率通常為一年一次，但是2020年由於疫情的影響，捷運局一度暫停了所有職位的公開招考；2021年度，捷運局優先恢復了刷卡機維修人員的招考，並且縮短了招考流程時間。今年2022年度的招考即將再次開放，機會難得、不容錯過！作為紐約市最大的市政府機構，捷運局全年全時擔負著全市的通勤交通工作，全域上下部門繁多、工種各異，各部門會根據資金預算及工作需求，計劃性地向社會公開招考各自所需的技術人員。這次招考的刷卡機維修人員隸屬於捷運局營運部門，負責對全市各公交系統中的刷卡機以及其他相關設備進行保養維修，其工作性質涉及到電力控制、電子線路、機械傳動等諸多方面。眾所周知，政府工不僅工作穩定可靠、福利薪酬豐厚，更重要的是，它在整個招聘過程中採用「公平就業」原則，與大多數私營企業的招聘相比，捷運局對真才實學的考量遠遠大於個人感情因素，這也為廣大求職者提供了一個公平的就業競爭平臺。

為了使廣大學員對這次考試有更進一步的瞭解，康普學院定於2022年8月2日週二晚7時，在位於法拉盛王子中心2樓的總部(距喜來登酒店僅數步之遙)，舉辦一場捷運局報考培訓公開說明會。針對本次考試的特殊性，康普學院特聘請具有扎實理論基礎、豐富實踐經驗的資深工程技術人員進行主講，屆時將對本次招工的工作範圍、專業性質、薪資待遇、福利保險、報考要求、申請手續、考試形式、評分標準、錄用過程等一系列相關問題，進行詳細的解釋說明，並親自回答與會者的現場提問。該說明會免費入場，場地座位有限，請大家提前電話預約：718-762-1900。

康普職業學院每週開放7天，週一至週五上午9:30到下午7點，週末上午10點到下午7點。地址：39-07 Prince St., Unit 2C, Flushing, NY 11354，法拉盛市中心7號地鐵總站出口一條街外、王子街和羅斯福大道的街角。

捷運 就業 法拉盛

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