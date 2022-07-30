天景精神心理中心接受各大保險 無需家庭醫生轉介信
天景精神心理中心由紐約知名精神科專家陳張栩醫生（Jackie Xu Zhang Chen, M.D）主理，有多位資深專業的雙語心理輔導員，為法拉盛社區帶來心理健康的服務。
陳張栩醫生在布碌崙服務近20年，其所主持的八大道精神心理中心在社區及主流享有較好的口碑。陳醫生同時也是陽光心理安康中心（Chinese American Sunshine House）的創辦人，他在交通便利的法拉盛開設「天景精神心理中心精神心理專科診所」，就近服務僑胞和病患。陳醫生親自看診，在華人社區以及主流社會皆享有良好的口碑，他表示：華人對精神心理健康的認知是非常有限的，甚至有懼怕看心理科的心態。女性懷孕時面臨生理和心理上的雙重改變，體內荷爾蒙發生變化，這也是導致抑鬱症病發的原因。孕期抑鬱症是孕期心理疾病，患病的孕婦通常會在懷孕期間表現出抑鬱症狀，如情緒低落、注意力下降、睡眠質量差、暴食或厭食、焦慮、疲勞、缺乏安全感、喜怒無常等。
精神分裂症不可怕，可怕的是一味否定、不敢正視疾病、沒有正確的診斷，從而延誤了最佳治療期，嚴重影響治療。精神分裂症如果不治療，發展到後期，會給個人、家庭以及社會帶來嚴重的後果。
精神心理科治療的範圍甚廣，年齡分佈從小孩到青少年，從成人到老人。有些疾病可以在不同的年齡發生，譬如：小兒多動症多發於小學生，精神分裂症多起病於高中或者大學1-2年級。有些疾病需要同時看兩科，譬如老年癡呆及小兒多動症；當然，兩科治療重點會不同。以老年癡呆為例，精神科主治老年癡呆併發的行為異常、情緒失控以及幻覺（非常常見的一個現象）；小兒多動症，精神科以藥物治療結合行為輔導、家庭輔導，同時提高改善父母對小兒多動症的認知以及培養良好的溝通。
陳張栩醫生持美國精神與神經專科特考文憑，為多所醫院的主治醫生。陳張栩醫生三地診所提供全面精神心理科服務，包括各式心理評估精神鑑定報告的服務，藥物治療配合心理輔導，相互相承。天景精神心理中心接受各大保險，無需家庭醫生轉介信。
為進一步擴大服務社區，該中心另禮聘周敬永醫生（James Chou, M.D）加入醫療陣容。 周敬永醫生畢業於哈佛大學，是西奈山精神科副教授，在精神科領域頗有建樹，主持該中心各式法律所需的精神心理評估報告以及601A移民心理評估報告。周醫師將和陳醫生一起，在布碌崙和法拉盛「天景精神心理中心」為華人社區帶來心理健康的服務。
•布碌崙八大道診所地址：布碌崙8大道58街837號3樓，電話：718-686-1533；
•布碌崙五大道診所地址：布碌崙5大道6304號1樓，電話：718-576-3610；
•法拉盛天景精神心理中心地址：天景大廈內（Skyview）131-07 40th Road, 5FL, Suite E25, Flushing, NY 11354，電話：718-661-3000。
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