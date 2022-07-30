陳張栩精神心理專科醫生於法拉盛和布碌崙診所提供全方位的精神醫療。

天景精神心理中心由紐約知名精神科專家陳張栩醫生（Jackie Xu Zhang Chen, M.D）主理，有多位資深專業的雙語心理輔導員，為法拉盛 社區帶來心理健康 的服務。

陳張栩醫生在布碌崙 服務近20年，其所主持的八大道精神心理中心在社區及主流享有較好的口碑。陳醫生同時也是陽光心理安康中心（Chinese American Sunshine House）的創辦人，他在交通便利的法拉盛開設「天景精神心理中心精神心理專科診所」，就近服務僑胞和病患。陳醫生親自看診，在華人社區以及主流社會皆享有良好的口碑，他表示：華人對精神心理健康的認知是非常有限的，甚至有懼怕看心理科的心態。女性懷孕時面臨生理和心理上的雙重改變，體內荷爾蒙發生變化，這也是導致抑鬱症病發的原因。孕期抑鬱症是孕期心理疾病，患病的孕婦通常會在懷孕期間表現出抑鬱症狀，如情緒低落、注意力下降、睡眠質量差、暴食或厭食、焦慮、疲勞、缺乏安全感、喜怒無常等。

精神分裂症不可怕，可怕的是一味否定、不敢正視疾病、沒有正確的診斷，從而延誤了最佳治療期，嚴重影響治療。精神分裂症如果不治療，發展到後期，會給個人、家庭以及社會帶來嚴重的後果。

精神心理科治療的範圍甚廣，年齡分佈從小孩到青少年，從成人到老人。有些疾病可以在不同的年齡發生，譬如：小兒多動症多發於小學生，精神分裂症多起病於高中或者大學1-2年級。有些疾病需要同時看兩科，譬如老年癡呆及小兒多動症；當然，兩科治療重點會不同。以老年癡呆為例，精神科主治老年癡呆併發的行為異常、情緒失控以及幻覺（非常常見的一個現象）；小兒多動症，精神科以藥物治療結合行為輔導、家庭輔導，同時提高改善父母對小兒多動症的認知以及培養良好的溝通。

陳張栩醫生持美國精神與神經專科特考文憑，為多所醫院的主治醫生。陳張栩醫生三地診所提供全面精神心理科服務，包括各式心理評估精神鑑定報告的服務，藥物治療配合心理輔導，相互相承。天景精神心理中心接受各大保險，無需家庭醫生轉介信。

為進一步擴大服務社區，該中心另禮聘周敬永醫生（James Chou, M.D）加入醫療陣容。 周敬永醫生畢業於哈佛大學，是西奈山精神科副教授，在精神科領域頗有建樹，主持該中心各式法律所需的精神心理評估報告以及601A移民心理評估報告。周醫師將和陳醫生一起，在布碌崙和法拉盛「天景精神心理中心」為華人社區帶來心理健康的服務。

•布碌崙八大道診所地址：布碌崙8大道58街837號3樓，電話：718-686-1533；

•布碌崙五大道診所地址：布碌崙5大道6304號1樓，電話：718-576-3610；

•法拉盛天景精神心理中心地址：天景大廈內（Skyview）131-07 40th Road, 5FL, Suite E25, Flushing, NY 11354，電話：718-661-3000。