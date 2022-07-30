「按摩一番」按摩椅專賣店 夏季清貨折扣高達50％

掃描二維碼可添加「按摩一番」微信。

成立於1998年的按摩一番(TheMassageChair.com)按摩椅專賣店，20多年來專注北美按摩椅市場，是信譽超卓的線上及線下按摩椅零售商。為更好地服務全美華人，公司以中文「按摩一番」命名，並特設中英雙語網站，提供專業的華語銷售人員。「按摩一番」代理銷售眾多世界名牌按摩椅，是全美著名的按摩椅商家，所有銷售的按摩椅均享有最少三年的「全美原廠保修」服務，市面上最好的按摩椅均可在這找到，包括世界一線品牌OSIM、Osaki、Human Touch、OHCO、Cozzia、Inada、JPMedics、Synca、Johnson Wellness、Inner Balance、Panasonic、Kyota、Apex、AmaMedic、Ador、Brookstone、Ogawa、Svago、GCOO、Infinity、Sharper Image及Titan等。

「按摩一番」按摩椅專賣店嚴選自中國、日本 及美國等地的高質產品，以直接代理或進口的方式確保價格優勢，將其回饋遍佈全美的忠實顧客。顧客不但可在「按摩一番」的官網(TheMassageChair.com)上訂購按摩椅，也可致電預約，親臨陳列室體驗挑選。該公司銷售員除熟悉代理經銷現有產品的同時，對於市場上的其他產品亦會通過各種途徑去試用和瞭解，務求以客觀的資訊為顧客提供最詳盡的選購指引，從而幫助客戶做出稱心的選擇。

兩年的疫情及俄烏戰事的衝擊，令全球物價瘋狂飆升，部分按摩椅型號甚至每隔1-2個月就漲價一次。面對百物騰貴的市場，「按摩一番」逆勢而行，精選多款熱門型號，以超低價格回饋客人多年的支持。

其中，日本OHCO M.8按摩椅，具全身氣囊按摩覆蓋、零重力和平躺傾斜、柔和拉伸頭枕緩解頸椎壓力；腳、手掌、後背和座椅的獨立加熱區域提供溫暖，全身擁抱提供舒適感，可以放鬆肌肉並促進循環；原價$12,500，限時特惠$9,999。樂聲Panasonic MAJ7按摩椅，使用壓力傳感器技術，根據脊柱的彎曲輪廓進行按摩；浮動的按摩輥在每個椎骨上滑動，從而精確地進行按摩，具有人體掃描技術、滾輪加熱、核心按摩、獨特3D按摩系統功能等特點；原價$11,999，限時特惠$9,999。GCOO Super Sky 3D零重力按摩椅，原價$6,800，特惠價$3,800。Osaki Admiral，原價$5,999，限時特價$4,999。更多特價品，請致電或上「按摩一番」官網查詢。

同時，店內部分展示樣品，如iRobotics 7 Plus、Panasonic MAJ7、Human Touch Novo XT2等，以減價30%-50%的折扣發售，數量有限，先到先得。

「按摩一番」網上商城採用最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票付款外，還接受由Klarna提供的即時分期付款服務；只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程只需一兩分鐘，安全可靠。此外，「按摩一番」按摩椅專賣店現已接受微信 (WechatPay)、支付寶(Alipay)和銀聯(UnionPay)等支付服務，為中國新移民或替海外親友購買按摩椅的國內人士提供便利。

「按摩一番」按摩椅匯總提供業界最佳的服務，包括全美免費送貨、三年(可延長至五年)原廠保修服務以及36個月免息分期付款計劃。因應防疫社交距離 所限，實體店只為預約顧客開放，敬請預約來店體驗。如不方便前往實體店，顧客也可瀏覽【按摩一番】網站：www.themassagechair.com，查看產品資料和選購。如有任何問題，歡迎致電：646-820-2228諮詢，紐約專賣店地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373。