8月8日父親節最珍貴的禮物 萬峰牌巴西極品綠峰膠

蜂膠被譽為「大自然帶給人類最珍貴的健康禮物」，能促進組織修復，有效全面改善人體的生理機能並提高人體免疫功能。加拿大 衛生部授權進口的萬峰牌巴西 極品綠峰膠，温馨的價格是送給家人健康禮物的首選。

巴西蜂膠在世界上久負盛名，是世界公認的優質產品，不過雖然都叫「巴西蜂膠」，但並不意味着物理、化學和生物特性都相同。巴西蜂膠分佈全國，有着廣泛的植物多樣性和複雜的蜜蜂基因變化。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠，憑藉高質量、高濃度、高生物活性，19年來熱銷世界各地。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的科學萃取手段和加工工藝，是其與其它國家蜂膠在純度和生物活性上產生差異的重要原因。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠採用世界上最先進的超臨界流體萃取技術進行提純，使得其含有一些特殊的有效化學成分和更多的生物活性，如從萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中分離出的有抗癌作用的Artepillin C，就是其它國家蜂膠中沒有的成分。

最令人驚訝的是，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠對人體癌細胞 株具有強烈的毒殺作用，這些癌細胞株包括：人類鼻咽癌細胞株(KB)、子宮頸癌細胞株(HeLa)、乳癌細胞株(MCF-7)、黑化瘤細胞株(SK-MEL-28/SK-MEL-170)、腎臟癌細胞株、直腸癌細胞株等。最難能可貴的是，這些物質具有選擇性的毒殺作用，對於不正常細胞的毒性很強，對正常的細胞則幾乎不具毒性，因此成為了防癌抗癌之寶，創造了一個又一個的生命奇蹟。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的生物活性（達98％）、濃度（達88％）、類黃酮含量（18.5mg/ml）皆為業內最高，且絶不含酒精及蜂臘，不分層、不沉澱。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠擁有國際GMP優異質量認證、巴西聯邦政府出口認證、加拿大衛生部進口認證、美國FDA登記，是巴西蜂膠中的極品。

有任何問題，歡迎撥打專家諮詢電話。北美請打免費電話：1-888-518-7778；北美以外的國家和地區，請打：1-604-518-7778，或上網瞭解詳情：www.vikerm.com。