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紐約臺灣會館文化講座系列8月1日周一下午1時舉辦

工商記者黃元苓／紐約訊
熱心慷慨的會員提供紐約臺灣會館周一講座茶點，他們(左起)是大紐約區臺灣大專院校校友會聯合會副董事長洪國治與洪紅美伉儷、校聯會董事長戴明宜、校聯會常務董事褚月梅、逢甲大學大紐約校友會副會長徐慕霞。
熱心慷慨的會員提供紐約臺灣會館周一講座茶點，他們(左起)是大紐約區臺灣大專院校校友會聯合會副董事長洪國治與洪紅美伉儷、校聯會董事長戴明宜、校聯會常務董事褚月梅、逢甲大學大紐約校友會副會長徐慕霞。

紐約臺灣會館在疫情穩定後，固定每周一下午1至3點舉辦文化講座系列，豐富充實臺灣鄉親與社區民眾的知識與見識。下一場講座定於8月1日舉行，探討當前國際局勢的詭譎多變、錯綜複雜，主題為：「如何面對不確定的股票市場？」。會館邀請到專家黃崑山、賀台華與樂嘉模共同進行探討，與民眾分享投資機會，歡迎各界踴躍參加、自由樂捐。

蘇理事長表示，眾所周知，今日時局充滿變數，除了通貨膨脹、利息高升、油價上漲、烏俄戰爭、疫情持續、供應鏈危機等問題，經濟不景氣也導致投資者恐慌，市場連跌七個月，猶如末日來臨。近日情況似有改善，但仍令投資人莫衷一是、迷惘困惑。故此，上述講座集結了幾位熟悉股票行情且有特殊心得的資深投資專家，為眾人提點可行的投資之道，供投資人參考。

方副理事長同時宣布，代表亞太地區的臺灣少棒隊——臺北市福林國小少棒隊，今夏將到賓州威廉波特參加世界少棒比賽，日期為8月17日至28日。紐約臺灣會館準備組織啦啦隊，於8月18日周四上午7時，自會館包大巴出發，直奔威廉波特觀看下午1時的比賽，為臺灣少棒隊加油助威。來回單程時間約為四個半小時，預計晚上9時返回法拉盛會館門口。每位費用$100，包車資、小費、早點麵包及午餐肉粽和飲料。

第一場臺灣隊比賽訂於8月18日下午1至4時，和歐非代表隊開打。上一次臺灣代表隊取得亞太代表隊資格前去威廉波特比賽已經是2015年，之後從2016年至2019年的四年來，均是韓國隊作為亞太代表參賽。

此外，紐約臺灣會館亦將安排組隊，前往新澤西州EWR機場歡迎臺北市福林國小少棒隊小將來美比賽。該隊訂於8月11日周四深夜10時55分抵達新澤西州EWR機場，隨即由主辦方安排交通，將全隊送往威廉波特。代表隊預計於8月31日自EWR機場離美返臺。

有意參加上述講座以及為少棒隊加油與接機者，敬請聯絡紐約臺灣會館：718-445-7007，電郵：[email protected]，網址：https://www.facebook.com/NewYorkTaiwanCenter，地址：137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354（北方大道，介於緬街與友聯街）。

紐約臺灣會館日前舉辦「發掘哈德遜河谷寶藏」講座，由會館理事長蘇春槐(右三)、副理...
紐約臺灣會館日前舉辦「發掘哈德遜河谷寶藏」講座，由會館理事長蘇春槐(右三)、副理事長方秀蓉(左二)主持，陳王寶蓮(右一)主講。到場聽講與分享的則有駐紐約臺北經濟文化辦事處教育組主任楊敏玲(左三)、陳庭楷教授(右二)以及林宣儀(左一)。

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