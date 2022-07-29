紐約臺灣會館文化講座系列8月1日周一下午1時舉辦
紐約臺灣會館在疫情穩定後，固定每周一下午1至3點舉辦文化講座系列，豐富充實臺灣鄉親與社區民眾的知識與見識。下一場講座定於8月1日舉行，探討當前國際局勢的詭譎多變、錯綜複雜，主題為：「如何面對不確定的股票市場？」。會館邀請到專家黃崑山、賀台華與樂嘉模共同進行探討，與民眾分享投資機會，歡迎各界踴躍參加、自由樂捐。
蘇理事長表示，眾所周知，今日時局充滿變數，除了通貨膨脹、利息高升、油價上漲、烏俄戰爭、疫情持續、供應鏈危機等問題，經濟不景氣也導致投資者恐慌，市場連跌七個月，猶如末日來臨。近日情況似有改善，但仍令投資人莫衷一是、迷惘困惑。故此，上述講座集結了幾位熟悉股票行情且有特殊心得的資深投資專家，為眾人提點可行的投資之道，供投資人參考。
方副理事長同時宣布，代表亞太地區的臺灣少棒隊——臺北市福林國小少棒隊，今夏將到賓州威廉波特參加世界少棒比賽，日期為8月17日至28日。紐約臺灣會館準備組織啦啦隊，於8月18日周四上午7時，自會館包大巴出發，直奔威廉波特觀看下午1時的比賽，為臺灣少棒隊加油助威。來回單程時間約為四個半小時，預計晚上9時返回法拉盛會館門口。每位費用$100，包車資、小費、早點麵包及午餐肉粽和飲料。
第一場臺灣隊比賽訂於8月18日下午1至4時，和歐非代表隊開打。上一次臺灣代表隊取得亞太代表隊資格前去威廉波特比賽已經是2015年，之後從2016年至2019年的四年來，均是韓國隊作為亞太代表參賽。
此外，紐約臺灣會館亦將安排組隊，前往新澤西州EWR機場歡迎臺北市福林國小少棒隊小將來美比賽。該隊訂於8月11日周四深夜10時55分抵達新澤西州EWR機場，隨即由主辦方安排交通，將全隊送往威廉波特。代表隊預計於8月31日自EWR機場離美返臺。
有意參加上述講座以及為少棒隊加油與接機者，敬請聯絡紐約臺灣會館：718-445-7007，電郵：[email protected]，網址：https://www.facebook.com/NewYorkTaiwanCenter，地址：137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354（北方大道，介於緬街與友聯街）。
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