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安全峰會提醒稅務專業人士警惕不斷演變的電子郵件騙局

紐約訊

作為安全峰會特別系列的一部分，美國國稅局、州稅務機構和全美稅務領域提醒稅務專業人士，警惕旨在竊取客戶數據的騙局。

安全峰會合作夥伴持續觀察到，犯罪分子通過誘騙稅務業者打開電子郵件中的鏈接或附件，來感染電腦系統，從而竊取客戶信息。峰會還提醒使用雲端系統來存儲並準備稅表和信息的稅務專業人士，要確保他們使用多因素身份驗證來應對最近的攻擊。峰會合作夥伴特別敦促使用雲端平台的人，利用電話、短信或令牌等多因素驗證選項，這可以避免僅通過電子郵件完成驗證所帶來的潛在安全隱患，防止身份竊賊僅通過電子郵件就能輕易訪問。

美國國稅局、州稅務機構和全美稅務領域通過安全峰會協力合作，重點強調稅務專業人士可採取的保護客戶數據的關鍵步驟，「避免騙局」是本系列五部分中的第二部分。安全峰會系列作為保護客戶、保護您自己活動的一部分，其重點是敦促稅務專業人士努力強化他們的系統並保護客戶數據。

「身份盜竊詐騙者不斷嘗試新的騙局，從稅務專業人士那裡竊取客戶的個人和財務信息。我們持續觀察到大量針對稅務專業人士的電子郵件，試圖誘騙他們為身份竊賊提供有價值的訪問權限」，美國國稅局局長Chuck Rettig表示：「我們繼續敦促人們使用多因素身份驗證，包括那些使用雲端服務的人。保持警惕是必要的，不僅在報稅季，而是全年都需要。我們敦促稅務專業人士，不論是來自大型機構還是小型企業，都考慮採納這些寶貴的建議，從而幫忙保護他們的客戶和他們自己。」

網絡釣魚電子郵件或短信/文本（稱為「釣魚短信」）試圖誘騙收件人洩露個人信息，例如密碼、銀行帳號、信用卡號或社會安全號碼等，稅務專業人士是經常被攻擊的目標。

稅務專業人員可以通過查看美國國家標準與技術研究院的《小型企業信息安全：基礎知識》獲得有關安全建議的幫助。面向稅務專家、個人和企業的國稅局身份盜竊中心頁面也提供了重要的詳細信息，如需更多資料，請訪問國稅局官網：IRS.gov。

國稅局 雲端 釣魚

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