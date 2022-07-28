順安堂中藥行推薦消暑小竅門

《黃帝內經》說：「虛邪賊風，避之有時；精神內收，病安從來。」意思是說，一些不正常的氣候是很容易使身體受到傷害的，因此要及時避開，讓心情保持清靜，這樣人體內的真氣才能順暢，精神守於體內，疾病才不會發生。所以，躲避高溫 ，保持心情舒暢顯得非常重要，法拉盛 順安堂提供僑胞避暑小竅門。

天熱會讓心情變得煩躁，而心情煩躁的時候會讓人覺得更熱，跟火上澆油差不多。所以高溫天氣下，要養成早睡早起的習慣，每天在鍛煉的時候，多揉揉眼睛、頭、耳朵，輕捶胸部，可以起到養心安神、預防暑熱的作用。中醫認為，天氣越熱，濕氣越盛，越容易傷脾。以下提供去身體濕氣的粥食譜和三種消暑茶：

●消暑粥：杞果10克、山藥30克、百合30克、大棗5枚、薏米50克。先將薏米浸泡1-2小時，加入約1000毫升水，放入薏米後用旺火燒開。再煮約10分鐘後放上杞果、山藥、百合、大棗，煮熟即可食用。高齡老人可用豆漿機加工後食用。

●消暑茶Ａ(一天用量)：二花15克、桔梗10克、藿香10克、甘草6克。適合早晨運動前、傍晚鍛煉後服用。

●消暑茶Ｂ(一天用量)：竹葉10克、菊花20克、梔子5克。適合高血壓 、心臟不好的老人。

●消暑茶Ｃ(一天用量)：麥冬30克、生地15克、二花12克、甘草6克、元參15克。這是一道涼茶方，可以熱水泡完後趁熱喝，也可以等放涼了再慢慢喝。

除了食療，建議每天早上和晚上的時候，花三四分鐘揉按一下手臂上的內關穴。內關穴去煩悶，湧泉穴舒經絡。按摩內關穴，對於心痛、心悸、胸痛、胃痛、嘔吐、失眠、癲狂、熱病等都很有效果，可以說是應對高溫酷暑的最好穴位了。

80年老字號「順安堂」中藥號，由身為中醫師的林醫師夫婦主理，除為病患調理身體，店裡的中藥材林醫師都會親自把關，確保安全第一。「順安堂」還經營世界各地的中西藥草和山珍海味，包括西藏冬蟲草、美國野山花旗參、南美洲刺參、墨西哥鮑魚、日本幹貝、印尼燕窩、韓國高麗參、臺灣順天堂科學中藥、臺灣養生零食、臺灣藥廠中成藥、健康食品以及臺北迪化街年貨等，歡迎僑胞前往。

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