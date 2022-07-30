第25屆盛夏樂繽紛在金神大賭場揭開序幕

金神準備了精彩絕倫的現場娛樂表演以及一連串的節慶盛會，還有現金與獎品大放送，各種活動讓您歡慶一整個夏天！

金神大賭場「盛夏樂繽紛」25週年慶典，現正熱烈進行中。活動會從現在一直持續到9月2日星期五，來賓可享受騰鑽會員的每日促銷福利 、精彩萬分的特別活動、金神體育館與,Wolf Den的現場娛樂表演等，還有更多驚喜等你來！

●盛夏樂繽紛每日大贈送

騰鑽會員每週七天皆可參加新的促銷活動！來賓可在現場的任意一個Player's Club服務台，註冊加入金神大賭場的免費獎勵計劃。

騰鑽會員將有機會瓜分總價值$10,000的現金大獎！6月27日至8月29日，每週一上午10時至晚上7時，每小時將會有一位騰鑽會員被隨機選中獲贈$1,000現金獎勵。

星期二活動期間，騰鑽會員能與同等級會員一較高下，贏取高達$1,000的騰鑽消費點數！

星期三活動期間，能獲得雙倍的騰鑚獎勵。6月29日至8月31日，每週三早上6時至深夜12時，暢玩角子機的騰鑽會員可獲得雙倍騰鑚消費點數。騰鑽會員在暢玩賭桌遊戲，包括撲克、混合博彩遊戲及賽馬下注時，也能獲得雙倍的級別積分。盛夏樂繽紛最新推出「盡情玩樂星期三自助操作屏遊戲」，活動期間的每週三，來賓在免費玩角子機時刷騰鑚卡，就能瓜分總價值$25,000的獎金！

此外，任何騰鑽會員如果帶上一位朋友來開設新的騰鑽帳戶，新舊會員每人都會同時獲得$10的免費暢玩角子機獎勵！而且，如果新的騰鑽會員提供電子郵件地址，還會額外獲贈$10的免費暢玩角子機獎勵。「呼朋喚友免費玩角子機」的優惠僅限每位騰鑽會員在每次盡情玩樂星期三活動期間參加一次。

星期四活動期間，騰鑽會員一整天都能贏得獎品！

星期五為「開心迎接週末的到來」。從早上10時開始，前1,000名到訪Play+活動中心（位於Earth賭場內的Hash House A Go Go旁邊）的騰鑽會員，可獲得一件免費的盛夏樂繽紛T恤。從7月1日至9月2日，每週五還會發放新顏色T恤，騰鑽會員將有機會集齊10種不同顏色！所有參加活動者必須出示騰鑽卡和有效的ID，每位騰鑽會員僅限在每週的樂繽紛星期五領取一件T恤。

除了這些每日福利外，騰鑽會員還能參加金神大賭場的$50,000大獎慶祝活動，有額外機會贏得高額獎金。在9月3日之前，騰鑽會員只要在角子機贏得$1,200或以上的大獎，就能獲得一份抽獎表。中獎者必須在9月3日星期六的中午至晚上7時之間，在金神大賭場激活他們的抽獎名額，幸運贏家將於9月3日星期六晚上7時30分被選出。欲瞭解詳情，請前往金神大賭場的任意一個Player's Club服務台。

想要享受盛夏樂繽紛並愜意品嚐冷飲的騰鑽會員，可以在7月3日星期天，前往,Play+活動中心，領取免費的盛夏樂繽紛12罐裝保溫袋。派送活動從上午10時開始， 只有前1,000名到訪的騰鑽會員能領取保溫袋，每名騰鑽會員僅限領取一個保溫袋；所有來賓必須出示騰鑽卡以及帶有照片的有效ID。

●現場娛樂表演

屢獲殊榮的金神體育館，夏季表演陣容也不同凡響，有幸邀請到排行榜冠軍的My Chemical Romance、Santana、New Kids on the Block、Shawn Mendes、Lorde、Sam Hunt、Pitbull、OneRepublic、Third Eye Blind等多位超級巨星。粉絲最愛的Queensr che、Steven Page等經典搖滾明星，還有各類精彩的免費現場表演，都會於Earth賭場中心位置的傳奇Wolf Den舞台閃耀登場。更多金神體育館及Wolf Den在盛夏樂繽紛期間的現場娛樂表演詳情，請前往：mohegansun.com/entertainment。

盛夏樂繽紛想要玩得圓滿盡興，就少不了觀眾最愛的戶外現場娛樂系列活動Party on the Patio，7月1日至9月2日的每個星期五晚上7時舉行，至晚上11時結束。

7800 Fahrenheit會在8月19日，登台演唱Bon Jovi的「Livin'on a Prayer」及「You Give Love a Bad Name」等經典歌曲，讓八月的派對熱度直竄上升。9月2日星期五，BStreetBand將帶來Bruce Springsteen的歌曲，為這一連串的音樂會畫下完美句點。Party on the Patio的座位先到先得，但歡迎來賓自備椅子。活動期間，來賓也可在Backyard Smokers、The Rolling Tomato及Munchies Food Truck等各類餐車大啖美味佳餚。更多有關預訂篝火坑及翻唱樂團陣容的詳情，請前往：mohegansun.com。