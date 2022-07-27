華僑醫美中心提供皮秒鐳射相關知識

最新第三代Picoway超皮秒，被譽為激光中的勞斯萊斯、去斑中的愛馬仕。華僑醫美中心引進法拉盛的第一台第三代Picoway超皮秒儀器，而巿面上許多醫美中心和美容院使用的是大陸山寨版。

皮秒鐳射可說是近幾年來最熱門的鐳射項目了：擊碎黑色素、除斑除疤除刺青、刺激膠原蛋白增生、改善毛孔粗大凹洞、修復期比傳統鐳射更短、更不易反黑……醫療科技進步，皮秒鐳射確實厲害，但真是如此之完美嗎？經驗豐富的華僑醫美中心提供以下資訊，供躍躍欲試的僑胞參考。

皮秒鐳射是利用比淨膚鐳射更短的脈衝，以0.0000000000001秒單位擊發極短脈衝。有的機種透過光熱原理，有的機種在皮膚產生光震波原理，都是為了將黑色素進一步分解。黑色素就像大石塊，極短脈衝將它們擊碎成小沙石甚至粉末，方便身體加速代謝，增加纖維母細胞的活性，讓休眠的皮膚再生系統活化起來，產生彈性與膠原纖維，也就是刺激膠原蛋白增生。

皮秒鐳射的熱能跟傳統鐳射比，停留在皮膚的時間更短、熱傷害更少，確實能降低反黑機率，也能縮短恢復期跟副作用，是醫美的一大進步。但皮秒鐳射也不是說打完後就彷彿吞下長生不老藥了，依然需要定期保養且保持正確的觀念。

皮秒鐳射功效：皮秒鐳射原理是什麼？可以消除斑點、膚色不均勻和老化現象嗎？

可以！皮秒鐳射可以解決深淺不同的色素問題並改善皮膚老化。它的原理在於，因為鐳射有不同波長，可穿透皮膚深度不同，也代表黑色素跟血紅素之間的吸收比例不同，因此能解決深淺不同的色素問題。

皮秒，代表鐳射治療速度由微秒-奈秒，晉級到皮秒的超快速，速度很重要。

- 治療的速度快，皮膚接受鐳射光熱的時間縮短，讓東方人最害怕的熱傷害降低；

- 因為皮秒鐳射速度快，鐳射能量只要過去的一半，就能加速擊碎黑色素，同時又能降低熱傷害；

- 東方膚質最擔憂的反黑期，大幅度減少與縮短時間；

- 單次治療效果顯著超前且大幅度提升，超越傳統淨膚鐳射。

針對東方膚質優勢，大量減低熱傷害、減少反黑復原期。

- 精準擊碎黑色素，能量破壞黑色素細胞，這樣鐳射光就不需要重複在皮膚同一部位刺激，造成不必要的熱傷害；

- 皮秒鐳射的能量非常精準與足量，沒有重複多次施打同部位問題，避免造成熱能累積引起皮膚熱傷害，也因此大幅度降低東方人懼怕的反黑過渡期。

工欲善其事，必先利其器。經過多年的鑽研，華僑醫美中心認為，號稱全球袪斑美膚冠軍——美國製造的第三代PicoWay超皮秒儀器，是目前最好的儀器。華僑醫美中心斥重金20萬美元購買了這一台儀器，歡迎各界洽詢。

華僑醫美中心地址：37-20 Prince St., 4FL, Flushing, NY 11354，預約電話：718-775-8618、718-790-8678。