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醫療質量評級居紐約市前列仁德醫生獲8500萬投資

工商記者衛伯承／紐約訊
醫療質量評級居紐約市前列，仁德醫生獲8500萬投資。
醫療質量評級居紐約市前列，仁德醫生獲8500萬投資。

以內科和家庭科為主、服務紐約市近10萬病人的仁德醫生集團（Rendr），近日從專註醫療健康領域的私募基金Ascend Partners處獲得了第二輪投資，兩輪投資總計8500萬。

仁德醫生致力於向紐約市缺少醫療資源的亞裔民眾，提供優質而全面的醫療服務。該集團希望進一步與社區醫生診所合作，用這筆投資擴大以療效和結果為導向的醫療服務、拓展針對病人的健康教育、增加門診服務類別，同時投資最新的醫療設備與儀器。

Ascend Partners首席執行官兼董事合夥人黃仁宜（In Seon Hwang）表示，自2021年獲得首批投資以來，仁德醫生在為紐約亞裔民眾提供優質醫療服務方面的成果顯著。黃仁宜說﹕「我們為仁德醫生集團的醫護和員工所做的工作感到自豪，他們致力於為亞裔社區提供更加便捷、易得和可負擔的醫療服務；我們很高興繼續支持仁德醫生的發展，為我們的社區增加更多的診所和更好的服務。」

過去一年中，仁德醫生在紐約市所有政府健保計劃的綜合醫療質量評級中都名列前茅。此外，在2021年初，仁德醫生也是首批獲紐約市府授權，提供新冠疫苗接種的社區醫療組織之一。截至去年底，仁德醫生旗下診所已施打新冠疫苗近八萬劑。

仁德醫生總裁林鼎貴（Dean Lin）表示：「無論病患的移民身份、英語水平或社會資源如何，仁德醫生都會為他們提供高質量、以療效為導向的醫療服務。憑藉經驗豐富的醫護人員、會說患者語言的親切員工以及密切的後續追蹤服務，我們的使命是為所有患者提供一流的醫療保健服務。」

仁德醫生成立於2019年，是紐約市最大的綜合性、多專科醫生集團。仁德醫生擁有超過100名醫護人員，在曼哈頓、皇后區和布魯克林擁有38家診所，為紐約的華人社區提供全方位的醫療服務。更多資訊，請查詢：http://www.rendrcare.com/zh_hk/。

紐約市 投資 亞裔

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