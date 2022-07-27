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「瑤池金母文化節」8/13星期六舉行

工商記者高傑文／紐約訊
紐約花蓮慈惠堂將於8月13日(星期六)舉行「瑤池金母文化節」。
紐約花蓮慈惠堂將於8月13日(星期六)舉行「瑤池金母文化節」。

紐約花蓮慈惠堂2022年度「瑤池金母文化節」，定於8月13日(星期六)上午10時舉行，恭逢廟主神、無極瑤池金母娘娘大天尊萬壽佳辰，將於廟前廣埸表演官將首、三太子、仙女舞蹈、舞獅賀壽等，歡迎廣大信眾參加。

慈惠堂依例於8月14日星期日舉行「孝道報恩拔度法會」一天，超度項目共分有：歷代祖先、往生親友、個人冤親債主、本宅地基主、嬰靈等，屆時亦將為不便自辦普度之公司行號或民眾共同舉辦聯合普度法會，法會下午舉行解冤釋解儀式，凡有參加法會的人請務必到場。歡迎各位善信大德把握機會，踴躍參加；今年為祈求疫情平安，特別另設米龍，祈願今年下半年疫情早點過去。

彰顯母愛、弘揚母德是瑤池金母信仰的宗旨，紐約花蓮慈惠堂以主神母愛的宗教象徵，透過一系列的民俗活動撫慰美國華僑信眾們心靈安詳。民俗藝陣是民間慶典活動中不可或缺的活動項目，紐約花蓮慈惠堂在瑤池金母聖誕其間演出官將首，用以安定境域、為民祈福。神童、仙女、將首、獅陣等陣頭於廟前表演，象徵天將、神兵、天龍、祥獅、仙官仙童集結，深具驅除瘟疫瘴癘、除煞保安的目的，象徵驅邪納福、保境安民。

8月21號星期日上午11:00，慈惠堂為發揚母娘慈悲濟世的精神，特再度發放乾糧還有口罩及平安米等，歡迎附近的居民索取，發完為止。

紐約花蓮慈惠堂法會期間備有素食招待來參香的信眾，歡迎來參拜母娘祈福。堂址：22-06 121 St., College Point, NEW YORK 11356；電話：(718) 961-1996。

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