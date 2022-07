KIA AMERICA招募NFT角色出演全新2023 Kia Soul的新創意活動

Kia美國公司正在推出一項新的創意推廣活動,突出KIA Soul該品牌最具標誌性的車型之一。

Kia美國公司正在推出一項新的創意推廣活動,突出該品牌最具標誌性的車型之一:全新2023 Kia Soul的個性。全新亮相的這個30秒的廣告以NFT 為特色,並在創意中嵌入了一個獨特的二維碼。在Sweet NFT平台的支持下,當觀眾使用智能手機 掃描代碼時,可從10,100個以Kia為主題的NFT中獲得其中之一,並將其存入自己的Sweet區塊鏈錢包中。

此次由Kia的創意機構David&Goliath創作、名為「Built for Whoever You Are」的推廣活動,包括一個30秒的廣告。內容講述了三個最受歡迎的DASK NFT角色跳上新的2023 Kia Soul並開車穿過城市街道,NFT在漢堡攤停下來吃宵夜,當他們取餐時,他們才意識到剛才的冒險。NFT繼續沿著蜿蜒的峽谷道路前行,在那裡他們即興製作了一張優雅的戶外餐桌,享受獨一無二的美食和美景。這些NFT是DASK收藏品的一部分,是由高質量的3D計算機生成的,具有150多個手工製作的特徵。據Kia美國市場營銷副總裁Russell Wager表示:「憑藉其標誌性的風格、無盡的適應性/能力和先進的技術,Soul在2009年首次推出時重新定義了四四方方小型車細分市場,並以其前衛的外觀、實用性和效率穩步發展,以吸引不同年齡層的客戶。Soul與NFT一樣具有個人主義色彩,作為一個品牌,Kia始終在創新以保持領先地位。」10,100個Kia NFT包括特別版的DASK+Kia主題NFT。這些限量供應的數字收藏品中的每一個,都從新款2023 Kia Soul的細節和現場展示的DASK NFT中汲取靈感。

David&Goliath首席創意官Ben Purcell介紹:「就Kia而言,我們希望這項工作像車輛一樣具有創新性,所以我們想,如果能讓這些NFT也乘坐汽車 ,就像活人一樣可以呼吸還可以駕駛,這是前所未有的。還有誰比擁抱個性的DASK骷髏更能捕捉到多重連字符的NFT駕駛者呢?因為畢竟,無論你是誰或者你來自哪裡,重要的是你需要一個靈魂(Soul)。」這不是Kia首次涉足Web3,今年2月,Sweet與Kia America進行了NFT發布,Kia超級碗廣告中的「Robo-Dog」變成了數字收藏品,收益將捐給Petfinder基金會,幫助收容所裡的動物找到它們永遠的家園。

「我們非常自豪能夠再次與這樣一個知名品牌合作,為公眾推出這個獨特的系列」,Sweet創始人兼首席執行官Tom Mizzone表示:「最重要的是,這是大規模採用NFT的一個重要里程碑,因為它標誌著NFT第一次嵌入全國電視廣告。因此,數百萬人觀看了這一廣告,其中許多人是第一次體驗Web3的世界。」現在在Kia的門店中,2023 Soul採用了內外煥然一新的設計元素,包括簡化的產品陣容、新的色彩以及兩個充滿便利功能的選裝包。欲瞭解更多詳情,請參:www.KIA.com。