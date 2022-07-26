抗衰老頂尖醫生陳惠萍詳解微針射頻

近年來，微針射頻治療變得越來越流行。射頻透過微針進入皮膚的真皮層來刺激新膠原蛋白的生長，而不會對皮膚表皮造成損害。抗衰老頂尖醫生陳惠萍提供以下資訊供參考：

什麼是微針射頻？

微針射頻使用細針和射頻來使面部皮膚恢復活力，該治療是一種受控的皮膚損傷形式。射頻透過微針進入皮膚的真皮層來刺激新膠原蛋白的生長，而不會對皮膚表皮造成損害；它可以治療常見的皮膚問題，如痤瘡疤痕和皺紋。較新的微針射頻儀器（例如Sylfilm X）已在臨床研究中顯示可有效治療具有挑戰性的皮膚病，例如黃褐斑和酒糟鼻。

陳醫師介紹她診所受到的微針射頻儀器有Agnes、Sylfirm。

Agnes是一種電波微針射頻療法，可根治慢性痤瘡。痤瘡是一種由皮脂腺引起的毛囊炎症，Agnes可以破壞這些皮脂腺而不會對表皮造成傷害，從而有效減少粉刺。Agnes通過特殊的微針，使用精確的射頻能量以破壞皮脂腺，而不會對皮膚表皮造成任何傷害。隨著皮脂腺被破壞，毛囊不再發炎和感染，因此治療部位的粉刺會永久消失。療程後毛囊不會再次形成粉刺，青春痘也不再出現，漸漸的新病變也會減少。此外，Agnes還可用於其他皮膚問題：下垂的上眼皮、眼袋和汗管瘤等。以可控精度發射的射頻能量，可以選擇性地瞄準和收縮皮膚之間和眶隔前的皮下脂肪，促成新膠原蛋白的生長，有助收緊和緊致眼睛周圍的皮膚。

Sylfirm-X是第一個獲得美國食品與藥物監督認證、採用雙頻波的射頻微針。射頻透過微針抵達皮膚的基底膜和真皮層，刺激膠原蛋白的生產來治療疤痕、色素沉著和血管病變，如黃褐斑、彌漫性發紅和酒糟鼻。Sylfirm-X有超過25項臨床研究證明其安全性和有效性。面部發紅和黃褐斑的原因是植根於我們血管中的色素，Sylfirm-X通過破壞異常血管來選擇性地、安全地治療皮膚的特定部位，因此它只能破壞異常血管，而不會傷害其餘的膚色。黃褐斑色素特別難以治療，因為它們在皮膚的更深層形成。Sylfirm-X可以通過凝固過度輪廓的血管來治療皮膚黃褐斑，還可以強化因紫外線和老化而變弱的基底膜，阻止色素從表皮遷移到真皮。通過解決血管過度增殖的根本問題，Sylfirm-X最大限度地減少了這些問題的再次發生。這種治療不僅可以穩定表皮，還可以重塑真皮中的血管結構、加速皮膚組織的再生。正因如此，Sylfirm X可有效修復細紋和皺紋、提亮膚色、收緊毛孔並使肌膚恢復活力。

陳醫師說，Sylfirm和Agnes都是射頻微針，不同之處在於，Agnes使用單根小針頭，針對發炎的痤瘡、汗管瘤、眼袋和雙下巴的不同病變部位進行精確深度，因此治療是針對不同的病變需求進行定制的；Sylfirm用於大面積治療，以不同的能量輸送模式和深度以達到目標，如紅斑痤瘡、色素性病變、痤瘡、縮小毛孔、痤瘡疤痕和皮膚緊緻等。

想瞭解更多有關微針射頻治療的信息，請諮詢陳醫生分享您的疑慮，詳細瞭解適合您的治療方法。陳惠萍皮膚美容中心地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），請電話預約：718-762-6462、718-509-6475（醫生說國、粵、英語）。門診時間：周一、二、四、五，上午9點至下午5點；周三下午1點至5點；周六上午9點至下午3點。