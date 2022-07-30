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永發針灸理療中心 法拉盛緬街診所新張

工商記者鍾淑美／紐約訊

由著名中醫師鄒長銜主理的永發針灸理療中心，為方便法拉盛患者就診，於日前在法拉盛緬街40-22號二樓，開設第三家診所。該診所精治肌肉筋骨痛、手術後遺症、職業病肘腕、坐骨神經痛、頭頸肩背痛、腰腿膝踝痛、風濕關節痛、中風後遺症及疑難雜症等，歡迎致電洽詢。

行醫35年、擁有豐富經驗的鄒長銜醫師，曾任福建省長樂巿中醫院骨科跌打科主治醫師，在唐人街永發大廈及布魯崙54街均有診所。鄒醫師多年來專門攻研痛症，累積了豐富的經驗。他憑藉獨特的手法、高明的醫術、親力親為的作風，多年來治癒了無數病患的痛症，好評如潮。

為方便皇后區患者看診，鄒醫師特別選在交通方便的緬街七號地鐵站附近開設診所。診所環境好、設備齊全、中西醫結合，設有針灸推拿、按摩、刺絡放血、拔罐、電療、超聲波、器械運動等。鄒醫師精治急慢性腰腿痛、椎間盤突出、坐骨神經痛、腿抽筋、腳踝關節扭傷、健鞘囊腫、落枕、頸椎痛、肩周炎、網球肘、彈响指、頭暈頭痛（耳水不平衡)等。

此外，鄒醫師對帶狀疱疹（生蛇、火葡萄)及中風面癱的治療也有奇效；他手法奇特，一試便如。該診所接受大部分保險，歡迎致電洽詢。法拉盛新診所地址：40-22號緬街2樓2A(入口在40Rd)，電話：718-799-0753。康人街診所地址：華埠8且林士果(永發大廈)707室，電話：212-962-0711。布碌崙診所地址：824號54街(8夾9大道)，電話：718-851-0378。

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