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眾越財富紐約全新辦公室開業 提供專業、多樣、完善的財富規劃管理

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
眾越財富紐約布魯克林區辦公室開幕，廣受各界注目。
眾越財富紐約布魯克林區辦公室開幕，廣受各界注目。

眾薪之力、財富匯聚，7月21日(周五)，眾越財富(The One Pioneer)紐約布魯克林區辦公室正式開業，多位社區名人及僑商界領袖、保險經紀人、嘉賓朋友等近百人岀席盛大的開業典禮，共同見證眾越集團紐約地區第一家office——眾越財富正式對外營業。

眾越財富總經理Alex與團隊多位骨幹核心、保險行業嘉賓、市場營銷負責人等，分享眾越財富的經營理念，講述創立故事與團隊精神，一起暢享美好願景，共同開創遠大的未來。

訪談總經理Alex表示，作為一個美國金融服務平台，眾越財富旨在打造全美最強大的保險經紀人團隊，讓保險成為每個人的生活方式。目前，眾越財富在加州、紐約、德州均設置了辦公室。距離洛杉磯亞凱迪亞首家工作室的開業僅三個月，便迅速於紐約成立全新的辦事處，這意味著眾越財富在打開加州市場後，在便捷的財富管理和個性化品牌服務上得到了極佳的口碑。

眾越財富為全球客戶提供專業完善的財富規劃管理和諮詢服務，幫助個人實現收益最大化，針對不同客戶需求提供個性化的理財方案和建議，包括個人理財計劃、人壽保險、資產配置、遺產規劃、退休計劃、子女教育金、合法省稅避稅、生前福利等。

眾越財富堅持以AGENT的培養和發展為集中發展方向，以服務經紀人為首要宗旨，為每個AGENT經理人打造個人品牌，實現專業和資源的完善對接。眾越財富積極搭建各行業的精英金融合作，為每位經紀人提供金融知識、專業產品、銷售技巧和平台科技化使用等培訓，運用專業雲數據平台解決產業和產品數據對比還原，讓AGENT經理人輕鬆複製和學習。

眾越財富由一群志同道合的金融精英創立而成，核心價值觀是：以經營人為導向、利潤共享為平台，鼓勵嘗試、賦能人才、苦練內功、競合共贏、創造友善氛圍，讓經紀人既是品牌推廣者，又是收益者。作為保險業新平台，眾越財富有信心讓所有人獲得豐厚且可預期的回報，幫助僑胞深入瞭解保險行業，讓保險真正成為當代人的一種生活方式。不論您是對保險或財富管理有需求，或是想為自己尋求更好的人生軌道，都歡迎您一起加入眾越財富的大家庭。眾越財富(The One Pioneer)紐約布魯克林區辦公室地址：6607 11 Avenue, Brooklyn, NY 11219，電話：917-860-9388，也可上網瞭解更多眾越財富的相關訊息：www.oneupus.com。

保險 加州 布魯克林

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