輔助化療放療首選日本康複力

輔助化療放療，首選日本康複力。

近年來如何針對癌症 患者營養補充所遭遇的問題愈來愈受到學術研究單位的重視，日本 沖繩健康科學研究所與國立琉球大學，為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強患者的自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力」褐藻醣膠，可免費索取產品資訊和試用品。

在美國，癌症仍然是僅次於心臟病 的第二大常見死因。2022年，美國預計將新增190萬癌症病例，癌症治療的成功與否將直接影響病患的康復和生活品質。刊登在美國醫學圖書館的研究報告顯示，高達百分之八十六的癌症患者在接受治療後可以明顯感受到副作用所引起的身體不適。癌症治療的副作用，其形成主因可歸咎於兩方面：一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。

「康複力」為三種天然成分萃取而成的複合配方，主要成分褐藻醣膠來自於沖繩海蘊和昆布板根萃取的最高含量多醣體。經實驗證實，多醣體可幫助誘導體內異細胞的凋亡，防止擴散轉移；巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化；長命草成分富含多種微量元素，可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。

「康複力」使用的最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，可以幫助吸收消化，所有成分皆為日本當地生產製造。「康複力」獲得了市面上唯一的授權，可以使用日本國立琉球大學研究團隊的研發配方。其在美國FDA註冊核可的日本製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力來活化免疫細胞，同時加強腸道吸收及體內抗發炎效果，從三方面增加病患的快速康復機會。

更多資訊可撥打免付費專線：1-855-855-5589，中文網站：www.KenkoUp.com/zh。