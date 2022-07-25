「我們做得到」（We Can Do This）預防COVID-19宣教活動

接種疫苗，讓孩子有個美好快樂的暑假！

無論是參加暑期學習、露營或加入新的體育團隊，夏天對孩子們來說都是一段令人興奮的時光，可收獲新的學習、玩耍及成長體驗。但孩子若尚未接種COVID-19疫苗 ，他們可能沒有機會享受這段特殊的時光。

COVID-19依然是一個公共健康問題，它對兒童的長期影響仍屬未知。好消息是，現在父母和照護人可讓6個月至5歲的孩子去接種輝瑞-生物科技(Pfizer-BioNTech)或莫德納 (Moderna)疫苗，以更好地保護他們免遭COVID-19的危害。所有兒童，包括已感染COVID-19的兒童，都應該接種疫苗。

讓孩子為暑期做好準備，COVID-19疫苗是安全的，這些疫苗已接受並持續接受美國歷史上最密集的安全監測。目前年幼兒童的兒科疫苗接種已經開始在全國範圍內分發，成千上萬的兒科診所、藥房、聯邦合格衛生中心、地方衛生部門、診所及其他相關地點都將提供疫苗。

父母可以採取以下一些簡單的措施來確保孩子這個暑期的安全：

1. 讓孩子接種疫苗，接種疫苗是預防嚴重疾病的最佳方式。5歲及以下的兒童可以接種任何一種疫苗（莫德納或輝瑞-生物科技）。每個5歲或以上的兒童，在符合條件的情況下也應接種COVID加強針。父母可聯絡其醫生、護士、當地藥房或衛生部們，也可瀏覽vaccines.gov網站，查看提供兒童疫苗的地點。

2. 實行一般安全措施，確保孩子知道良好的洗手技巧並維持供應含至少60%酒精的洗手液。許多尚未接種疫苗的年幼兒童，他們應持續佩戴最具保護性、最合適的口罩，降低COVID-19傳播的風險。如果孩子接觸了COVID或表現出疾病症狀，請讓他們待在家裡。在參加任何團體活動前，或懷疑孩子可能生病了，請讓孩子接受檢測 。如果檢測結果呈陽性，請遵循美國疾病與預防中心(CDC)的檢疫和隔離指導，待在家裡5天並接受檢測，同時採取預防措施（如在周圍有人時佩戴口罩），一直持續到第10天。如果您的孩子有以下任何症狀：發燒或發冷、咳嗽、呼吸短促或呼吸困難、疲勞、肌肉或身體疼痛、頭痛、新出現味覺或嗅覺喪失、喉嚨痛、鼻塞或流鼻涕、噁心嘔吐或腹瀉等，請讓他們待在家裡並接受檢測，同時也應通知暑期課程及露營工作人員。

如果您孩子因COVID-19患重病的風險很高，請採取額外的預防措施。患有某些健康問題（如哮喘、糖尿病、肥胖和鐮狀細胞病）的兒童，因COVID而患重病的機會更大。與您孩子的醫護人員交談，瞭解一些可幫助保護孩子的選項。更多接種COVID疫苗及如何讓家人有個最美好夏季的相關資訊，請瀏覽：vaccines.gov。