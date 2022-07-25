AARP舉辦夏季抽獎慶祝活動聚焦50歲及以上的在美亞裔小企業

AARP樂齡會與GYFTING的聯名策劃禮品盒，聚焦50歲及以上的在美亞裔企業家。

AARP樂齡會正在與GYFTING公司合作，為50歲及以上的在美亞裔 小企業舉辦慶祝活動；GYFTING是一家專門推出多元化、包容性品牌產品的公司。

從7月18日至8月1日，公眾受邀參加夏季抽獎活動，有機會贏得AARP樂齡會與GYFTING的聯名禮品盒。每個盒子中都包含在美亞裔家族企業品牌的勵志產品，包括Amrita Foods、AshaPops、Soup Queens、Wing on Wo & Co和Yumei Bakery。

「隨著越來越多50歲及以上的成年人尋求創業機會，AARP樂齡會很自豪地慶祝和提升在美亞裔擁有企業的成功」，多元化公平與包容、在美亞裔和太平洋島民受眾戰略辦公室AARP樂齡會副總裁Daphne Kwok說：「在美亞裔企業家的力量和決心證明，50歲以後的生活可以是有意義且富裕的。」

AshaPops的聯合創始人Asha Farswani說：「我的兒子和聯合創始人Jai很欣賞我帶來的洞察力、耐心和直覺，這要歸功於我所有的生活經歷。創辦一家公司讓我能夠發揮我的創造力，讓我保持精神活躍，並讓我回饋我們的社區。年齡不是障礙，在我臨近70歲時，我感覺我開展了第二次的生命，這讓我高興得無以復加。」

要瞭解更多信息並有機會贏取免費的AARP樂齡會與GYFTING的聯名禮品盒，請在8月1日前瀏覽：gyfting.co/pages/aarp，可免費獲得抽獎機會。獲獎者將透過隨機抽籤選出，GYFTING將在8月15日前聯絡獲獎者並郵寄AARP樂齡會與GYFTING的聯名禮品盒。更多動態也可在Facebook(@AARPAAPI)和Twitter(@AARPAAPI)上關注AARP|AAPI社區。

關於AARP樂齡會：AARP樂齡會致力於讓50歲以上人群可以有權選擇自己的晚年生活方式，是美國最大的此類非營利、無黨派組織。AARP樂齡會在全國擁有近3800萬成員，協會能強化社區並倡導對家庭最重要的事情：健康保障、財務穩定和個人成就。AARP樂齡會還出版了全國發行量最大的出版物：AARP樂齡會雜誌和AARP樂齡會公告。要瞭解更多資訊，請瀏覽：www.aarp.org，或在Facebook和Twitter上關注@AARP、@AARPadvocates和@AARPAAPI，獲取更多社區新聞和影片；AARP樂齡會提供中文、韓語和越南 語的譯文資源。